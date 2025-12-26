Космічний реванш відкладається: чому Росія та Казахстан перенесли запуск «Союзу-5»

Росія та Казахстан відклали перший запуск у рамках спільного космічного проекту "Байтерек", який мав стати дебютом нової російської ракети-носія "Союз-5". Причиною перенесення названо додаткові технічні перевірки. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Роскосмос.

Запуск ракети. Фото: з відкритих джерел

У російському космічному відомстві заявили, що старт перенесли для проведення розширених випробувань бортових систем ракети та наземного обладнання стартового комплексу. Проект Байтерек, за твердженням Роскосмосу, знаходиться на завершальній стадії, а додаткові перевірки необхідні для забезпечення безпеки і успішного першого пуску.

Спочатку "Союз-5" мав стартувати до кінця поточного року з нового комплексу "Байтерек" на космодромі Байконур у Казахстані. Цей космодром протягом десятиліть залишався ключовим майданчиком для запуску російської космічної техніки. Проект позиціонується Москвою як альтернатива та потенційний конкурент ракетам компанії SpaceX Ілона Маска.

Однак розробка "Союзу-5" супроводжується багаторічними затримками. Експерти пов'язують їх як з технічними труднощами, так і з впливом міжнародних санкцій, запроваджених після анексії Криму у 2014 році та суттєво розширених після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

У "Роскосмосі" уточнили, що нову дату запуску буде визначено після завершення всіх випробувань та узгодження між учасниками програми. На тлі цих проблем російська космічна галузь стикається і з іншими труднощами: наприкінці листопада стартовий майданчик на Байконурі був пошкоджений під час запуску ракети до Міжнародної космічної станції, що тимчасово обмежило польоти, що пілотуються.

