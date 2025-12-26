Космический реванш откладывается: почему Россия и Казахстан перенесли запуск «Союза-5»

Россия и Казахстан отложили первый запуск в рамках совместного космического проекта "Байтерек", который должен был стать дебютом новой российской ракеты-носителя "Союз-5". Причиной переноса названы дополнительные технические проверки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на "Роскосмос".

Запуск ракеты. Фото: из открытых источников

В российском космическом ведомстве заявили, что старт перенесли для проведения расширенных испытаний бортовых систем ракеты и наземного оборудования стартового комплекса. Проект "Байтерек", по утверждению "Роскосмоса", находится на завершающей стадии, а дополнительные проверки необходимы для обеспечения безопасности и успешного первого пуска.

Изначально "Союз-5" должен был стартовать до конца текущего года с нового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур в Казахстане. Этот космодром на протяжении десятилетий оставался ключевой площадкой для запусков российской космической техники. Проект позиционируется Москвой как альтернатива и потенциальный конкурент ракетам компании SpaceX Илона Маска.

Однако разработка "Союза-5" сопровождается многолетними задержками. Эксперты связывают их как с техническими трудностями, так и с влиянием международных санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году и существенно расширенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В "Роскосмосе" уточнили, что новая дата запуска будет определена после завершения всех испытаний и согласования между участниками программы. На фоне этих проблем российская космическая отрасль сталкивается и с другими трудностями: в конце ноября стартовая площадка на Байконуре была повреждена во время запуска ракеты к Международной космической станции, что временно ограничило пилотируемые полеты.

