Кому потрібно готуватися до поразки у російсько-українській війні: Рубіо зробив заяву
Кому потрібно готуватися до поразки у російсько-українській війні: Рубіо зробив заяву

Держсекретар США вважає, що війна РФ проти України не закінчиться "традиційною поразкою"

14 лютого 2026, 13:27
Автор:
Кравцев Сергей

Незважаючи на те, що Київ та Москва налаштовані на перемоги, ніхто її не здобуде за підсумками війни. Війна Росії проти України не закінчиться "традиційною поразкою" однієї зі сторін, але Москва також не зможе досягти своїх стратегічних цілей. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Кому потрібно готуватися до поразки у російсько-українській війні: Рубіо зробив заяву

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Держсекретар зазначив, що конфлікт, з великою ймовірністю, завершиться шляхом переговорного врегулювання.

Марко Рубіо наголосив, що жодна зі сторін не зможе реалізувати всі свої максималістські вимоги, а війна зрештою призведе до політичного компромісу.

Водночас він зазначив, що питання територій, зокрема можливі поступки Донецьком, стануть надзвичайно болючими для українського суспільства.

"Відмова від території на Донбасі буде важкою поступкою для українців. Але війна призведе до врегулювання шляхом переговорів", – наголосив держсекретар.

У ході цього ж виступу Рубіо зазначив, що поки що немає ясності, чи справді Росія готова припинити війну проти України, незважаючи на участь її представників у тристоронніх переговорах із Києвом та Вашингтоном.

Відповідаючи на запитання голови форуму Вольфганга Ішингера про перспективи завершення війни, Марко Рубіо зазначив: коло тем для обговорення вдалося звузити, проте тепер йдеться про найскладніші та найчутливіші пункти. За його словами, саме вони вимагають додаткових зусиль та політичної волі сторін.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори щодо миру в Україні: Китай зробив несподівану заяву.




