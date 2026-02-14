Кому нужно готовиться к поражению в российско-украинской войне: Рубио сделал заявление

Несмотря на то, что Киев и Москва настроены на победы, никто ее не одержит по итогам войны. Война России против Украины не закончится "традиционным поражением" одной из сторон, но Москва также не сможет достичь своих стратегических целей. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, конфликт, с большой вероятностью, завершится путем переговорного урегулирования.

Марко Рубио подчеркнул, что ни одна из сторон не сможет реализовать все свои максималистские требования, а война в конечном итоге приведет к политическому компромиссу.

В то же время он отметил, что вопросы территорий, в частности возможные уступки по Донецку, станут чрезвычайно болезненными для украинского общества.

"Отказ от территории на Донбассе будет тяжелой уступкой для украинцев. Но война приведет к урегулированию путем переговоров", – подчеркнул госсекретарь.

В ходе этого же выступления Рубио отметил, что пока что нет ясности, действительно ли Россия готова прекратить войну против Украины, несмотря на участие ее представителей в трехсторонних переговорах с Киевом и Вашингтоном.

Отвечая на вопрос главы форума Вольфганга Ишингера о перспективах завершения войны, Марко Рубио отметил: круг тем для обсуждения удалось сузить, однако теперь речь идет о наиболее сложных и чувствительных пунктах. По его словам, именно они требуют дополнительных усилий и политической воли сторон.

