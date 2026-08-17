Командир штурмової роти самотужки врятував поранених бійців після атаки дрона (ВІДЕО)

Командир штурмової роти "Code 9.2" із 475-го полку Сухопутних військ ЗСУ Владислав Польський здійснив героїчний порятунок своїх підлеглих, ризикуючи власним життям. Двоє бійців його підрозділу успішно відбили ворожі позиції, проте під час відходу потрапили під удар російського безпілотника "Молнія" та дістали поранення. Наземний роботизований комплекс (НРК), який виїхав для їхнього вивезення, окупанти також підбили, залишивши поранених на відкритій місцевості під загрозою повторного обстрілу.

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"Не чекаючи на рішення командування щодо подальшої евакуації своїх побратимів, — розповідають у Сухопутних військах, — Владислав Польський застрибнув у свій пікап і стрімголов помчав просто в зону ураження".

Офіцер зумів оперативно дістатися до пошкодженої техніки та власноруч перемістив поранених штурмовиків до свого автомобіля, чим уберіг їх від неминучої загибелі.

Цей вчинок став черговим свідченням мужності українських захисників на передовій.

"Саме такими є реальні Герої Сухопутних військ, — наголошують у відомстві, — вони не шукають слави, про них не малюють комікси, але в найвідповідальніший момент вони завжди готові захищати своїх". Завдяки рішучості командира життю військовослужбовців наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з ініціативою щодо радикальних кадрових змін у вищому військовому керівництві. На її думку, найкращим кандидатом на посаду повноцінного очільника Командування об'єднаних сил ЗСУ, розгорнутого на всю зону бойових дій, є засновник "Азову" та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.