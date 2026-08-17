Командир штурмовой роты "Code 9.2" из 475-го полка Сухопутных войск ВСУ Владислав Польский совершил героическое спасение своих подчиненных, рискуя собственной жизнью. Два бойца его подразделения успешно отбили вражеские позиции, однако во время ухода попали под удар российского беспилотника "Молния" и получили ранения. Выехавший для их вывоза наземный роботизированный комплекс (НРК) оккупанты также подбили, оставив раненых на открытой местности под угрозой повторного обстрела.

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"Не ожидая решения командования по дальнейшей эвакуации своих побратимов, — рассказывают в Сухопутных войсках, — Владислав Польский запрыгнул в свой пикап и стремглав помчался прямо в зону поражения".

Офицер сумел оперативно добраться до поврежденной техники и собственноручно переместил раненых штурмовиков в свой автомобиль, чем уберег их от неминуемой гибели.

Этот поступок стал очередным свидетельством мужества украинских защитников на передовой.

"Именно таковы реальные Герои Сухопутных войск, — отмечают в ведомстве, — они не ищут славы, о них не рисуют комиксы, но в самый ответственный момент они всегда готовы защищать своих". Благодаря решительности командира жизни военнослужащих пока ничего не угрожает.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая выступила с инициативой радикальных кадровых изменений в высшем военном руководстве. По ее мнению, лучшим кандидатом на должность полноценного руководителя Командования объединенных сил ВСУ, развернутого во всю зону боевых действий, является основатель "Азова" и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий.