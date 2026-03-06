logo_ukra

Командир «Ахмата» заявив, що готовий воювати за Іран
Командир «Ахмата» заявив, що готовий воювати за Іран

Командир спецназу «Ахмат» заявив про готовність воювати за Іран. Він також назвав Дональда Трампа «антихристом»

6 березня 2026, 19:40
Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що готовий вирушити воювати на боці Ірану, якщо буде відповідне рішення російського керівництва.

Командир «Ахмата» заявив, що готовий воювати за Іран

Командир чеченських військ готов воювати за Іран

За його словами, Росія повинна підтримати Іран "у всьому, у чому може", а він особисто готовий приєднатися до бойових дій для протидії можливому наземному наступу.

У своїй заяві Алаудінов також різко висловився на адресу президента США Дональда Трампа, назвавши його "антихристом". Він стверджує, що ймовірність цього, на його думку, становить "99%".

Крім того, командир "Ахмата" заявив, що після Ірану наступною ціллю нібито може стати Росія.

Його слова активно поширюють російські пропагандистські ресурси.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські депутати почали повідомляти про блокування своїх особистих акаунтів Apple. Про це з посиланням на джерела серед парламентарів повідомляють російські медіа.

За словами трьох представників Державної думи, які говорили на умовах анонімності, проблеми з доступом до сервісів виникли раптово. Один із депутатів отримав повідомлення про блокування під час спроби оплатити підписку, інший — аналогічне попередження від компанії без пояснень. Як зазначають журналісти, депутати, які зіткнулися з обмеженнями, перебувають у санкційних списках США. Першим публічно про блокування свого акаунта повідомив сенатор від окупованої Росією частини Запорізької області Дмитро Рогозін. Він різко розкритикував техніку американської корпорації та назвав її "шпигунським обладнанням".



