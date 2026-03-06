Командир «Ахмата» заявив, що готовий воювати за Іран

Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що готовий вирушити воювати на боці Ірану, якщо буде відповідне рішення російського керівництва.

Командир чеченських військ готов воювати за Іран

За його словами, Росія повинна підтримати Іран "у всьому, у чому може", а він особисто готовий приєднатися до бойових дій для протидії можливому наземному наступу.

У своїй заяві Алаудінов також різко висловився на адресу президента США Дональда Трампа, назвавши його "антихристом". Він стверджує, що ймовірність цього, на його думку, становить "99%".

Крім того, командир "Ахмата" заявив, що після Ірану наступною ціллю нібито може стати Росія.

Його слова активно поширюють російські пропагандистські ресурси.

