Командир "Ахмата" заявил, что готов воевать за Иран

Командир чеченского спецназа Ахмат Апти Алаудинов заявил, что готов отправиться воевать на стороне Ирана, если будет соответствующее решение российского руководства.

Командир чеченских войск готов воевать за Иран

По его словам, Россия должна поддержать Иран "во всем, в чем может", а он лично готов присоединиться к боевым действиям для противодействия возможному наземному наступлению.

В своем заявлении Алаудинов также резко высказался в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его "антихристом". Он утверждает, что вероятность этого, по его мнению, составляет 99%.

Кроме того, командир Ахмата заявил, что после Ирана следующей целью якобы может стать Россия.

Его слова активно распространяют русские пропагандистские ресурсы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские депутаты начали сообщать о блокировании своих личных аккаунтов Apple. Об этом со ссылкой на источники среди парламентариев сообщают российские СМИ.

По словам трех представителей Государственной думы, говоривших на условиях анонимности, проблемы с доступом к сервисам возникли внезапно. Один из депутатов получил уведомление о блокировании при попытке оплатить подписку, другой — аналогичное предупреждение от компании без объяснений. Как отмечают журналисты, столкнувшиеся с ограничениями депутаты находятся в санкционных списках США. Первым публично о блокировании своего аккаунта сообщил сенатор от оккупированной Россией части Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он подверг резкой критике технику американской корпорации и назвал ее "шпионским оборудованием".

