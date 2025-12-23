Колишній президент Чехії прямо назвав РФ агресором і закликав допомогти Україні

Колишній президент Чехії Мілош Земан відкрито назвав Росію агресором і закликав підтримувати Україну не лише словами, а конкретними діями, повідомляє чеська програма Naprimo.

Мілош Земан: Росія – агресор, Україні потрібна реальна підтримка, а не слова

"Якщо ми кажемо, що Україні треба допомагати, то маємо допомагати не словами, а діями. А боєприпаси – це дуже конкретна дія", – наголосив Земан.

Експрезидент провів пряме історичне порівняння сучасної агресії Росії з подіями 21 серпня 1968 року , коли війська СРСР вторглися до Чехословаччини:

"Тоді нас уночі атакували росіяни – формально це був Радянський Союз, але суті це не змінює. Напали на маленьку країну, яка не оборонялася. Україна обороняється. І лише пам’ять про 1968 рік змушує нас підтримувати її".

Земан висловив схвалення чеській ініціативі з постачання боєприпасів Україні, назвавши її "принципово правильною". Він також позитивно оцінив позицію нового міністра оборони Чехії Яроміра Зуни, який підтвердив продовження допомоги та відкрито назвав Росію агресором, незважаючи на критику певних виборців SPD.

Щодо можливого використання заморожених російських активів для підтримки України Земан зазначив:

"Мені це не заважало б. Росія – агресор, а агресор має заплатити за свою агресію".

Експрезидент наголосив на моральній та історичній відповідальності Чехії за підтримку України. За його словами, сучасна європейська солідарність повинна базуватися на конкретних заходах , таких як постачання боєприпасів та фінансова допомога, що дозволяє країні протистояти агресору і зберігати суверенітет.

