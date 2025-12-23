logo

Бывший президент Чехии прямо назвал РФ агрессором и призвал помочь Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший президент Чехии прямо назвал РФ агрессором и призвал помочь Украине

Экспрезидент Чехии сравнил вторжение РФ в Украину с советским вторжением в 1968 году и призвал поставлять боеприпасы.

23 декабря 2025, 20:28
Автор:
avatar

Проніна Анна

Бывший президент Чехии Милош Земан открыто назвал Россию агрессором и призвал поддерживать Украину не только словами, а конкретными действиями , сообщает чешская программа Naprimo.

Милош Земан: Россия – агрессор, Украине нужна реальная поддержка, а не слова

"Если мы говорим, что Украине нужно помогать, то должны помогать не словами, а действиями. А боеприпасы – это очень конкретное действие", – подчеркнул Земан.

Экспрезидент провел прямое историческое сравнение современной агрессии России с событиями 21 августа 1968 года , когда войска СССР вторглись в Чехословакию:

"Тогда нас ночью атаковали россияне – формально это был Советский Союз, но сути это не меняет. Напали на маленькую не обороняющуюся страну. Украина обороняется. И только память о 1968 году заставляет нас поддерживать ее".

Земан выразил одобрение чешской инициативе по поставке боеприпасов Украине , назвав ее "принципиально правильной". Он также положительно оценил позицию нового министра обороны Чехии Яромера Зуны , который подтвердил продолжение помощи и открыто назвал Россию агрессором, несмотря на критику некоторых избирателей SPD.

О возможном использовании замороженных российских активов для поддержки Украины Земан отметил:

"Мне бы это не мешало. Россия – агрессор, а агрессор должен заплатить за свою агрессию".

Экспрезидент отметил моральную и историческую ответственность Чехии за поддержку Украины. По его словам, современная европейская солидарность должна базироваться на конкретных мерах , таких как поставка боеприпасов и финансовая помощь, позволяющая стране противостоять агрессору и сохранять суверенитет.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Президент США Дональд Трамп заявил о запуске масштабной инициативы по обновлению американских Военно-морских сил, объявив о создании нового типа боевых кораблей, которые хочет назвать в свою честь — Trump Class.



