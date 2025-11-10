logo_ukra

BTC/USD

105963

ETH/USD

3604.72

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Коли закінчиться війна в Україні: у Кремлі відзначилися нахабним ультиматумом
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли закінчиться війна в Україні: у Кремлі відзначилися нахабним ультиматумом

Речник Кремля наголосив, що зараз спостерігається "пауза", а ситуація "застрягла" не через дії Росії

10 листопада 2025, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Кремлі вкотре підтвердили позицію щодо війни в Україні, зазначаючи, що Росія прагне її завершення, але лише після досягнення всіх поставлених цілей. Відповідну заяву озвучив речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Коли закінчиться війна в Україні: у Кремлі відзначилися нахабним ультиматумом

"Звісно, хотілося б, щоб цей конфлікт закінчився якомога скоріше. Закінчитися він може тоді, коли Росія досягне всіх цілей, які вона поставила спочатку", — зазначив він. 

Пєсков підкреслив, що Москва віддає перевагу політико-дипломатичним шляхам врегулювання та залишається відкритою до переговорів.

"Для нас краще було б врегулювання цього конфлікту політико-дипломатичними засобами. Ми не раз про це казали, російська сторона продовжує залишатися відкритою до такого шляху", — сказав представник Кремля. 

Прессекретар президента зазначив, що нині спостерігається певна "пауза" у процесі врегулювання. За словами Пєсеова, наразі є "пауза", а ситуація "зависла" не через провину Росії". При цьому Кремль перекладає відповідальність за затримку на Україну та Європейський Союз, стверджуючи, що саме їхні дії гальмують прогрес мирних переговорів.

Щодо можливого саміту з президентом США, Пєсков зауважив, що наразі немає потреби у зустрічі Путіна з Трампом, адже в Кремлі вважають більш важливим "копітку роботу над деталями врегулювання". 

Як вже писали "Коментарі", у п’ятницю, 7 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Після переговорів Орбан заявив, що Вашингтон нібито надав Угорщині безстрокове звільнення від санкцій щодо імпорту російської нафти та газу. Втім у Білому домі уточнили, що звільнення дійсне лише на один рік, повідомляє CNN.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини