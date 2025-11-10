Коли закінчиться війна в Україні: у Кремлі відзначилися нахабним ультиматумом

У Кремлі вкотре підтвердили позицію щодо війни в Україні, зазначаючи, що Росія прагне її завершення, але лише після досягнення всіх поставлених цілей. Відповідну заяву озвучив речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

"Звісно, хотілося б, щоб цей конфлікт закінчився якомога скоріше. Закінчитися він може тоді, коли Росія досягне всіх цілей, які вона поставила спочатку", — зазначив він.

Пєсков підкреслив, що Москва віддає перевагу політико-дипломатичним шляхам врегулювання та залишається відкритою до переговорів.



"Для нас краще було б врегулювання цього конфлікту політико-дипломатичними засобами. Ми не раз про це казали, російська сторона продовжує залишатися відкритою до такого шляху", — сказав представник Кремля.

Прессекретар президента зазначив, що нині спостерігається певна "пауза" у процесі врегулювання. За словами Пєсеова, наразі є "пауза", а ситуація "зависла" не через провину Росії". При цьому Кремль перекладає відповідальність за затримку на Україну та Європейський Союз, стверджуючи, що саме їхні дії гальмують прогрес мирних переговорів.

Щодо можливого саміту з президентом США, Пєсков зауважив, що наразі немає потреби у зустрічі Путіна з Трампом, адже в Кремлі вважають більш важливим "копітку роботу над деталями врегулювання".

Як вже писали "Коментарі", у п’ятницю, 7 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Після переговорів Орбан заявив, що Вашингтон нібито надав Угорщині безстрокове звільнення від санкцій щодо імпорту російської нафти та газу. Втім у Білому домі уточнили, що звільнення дійсне лише на один рік, повідомляє CNN.