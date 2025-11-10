Когда закончится война в Украине: в Кремле отличились наглым ультиматумом

В Кремле в очередной раз подтвердили позицию по войне в Украине, отмечая, что Россия стремится к ее завершению, но только после достижения всех поставленных целей. Соответствующее заявление озвучил представитель российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Конечно, хотелось бы, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее. Закончиться он может тогда, когда Россия достигнет всех целей, которые она поставила сначала", — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва предпочитает политико-дипломатические пути урегулирования и остается открытой к переговорам.



"Для нас лучше было бы урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы не раз об этом говорили, российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути", — сказал представитель Кремля.

Пресссекретарь президента отметил, что сейчас наблюдается определенная пауза в процессе урегулирования. По словам Песеова, сейчас "пауза", а ситуация "зависла" не из-за вины России". При этом Кремль переводит ответственность за задержку на Украину и Европейский Союз, утверждая, что именно их действия тормозят прогресс мирных переговоров.

Что касается возможного саммита с президентом США, Песков отметил, что пока нет нужды во встрече Путина с Трампом, ведь в Кремле считают более важным "кропотливую работу над деталями урегулирования".

Как уже писали "Комментарии", в пятницу, 7 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. После переговоров Орбан заявил, что Вашингтон якобы предоставил Венгрии бессрочное освобождение от санкций по импорту российской нефти и газа. Впрочем, в Белом доме уточнили, что увольнение действительно только на один год, сообщает CNN.