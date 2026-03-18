Коли закінчиться мобілізація: українські десантники зробили заяву, що насторожує
Коли закінчиться мобілізація: українські десантники зробили заяву, що насторожує

Полковник Кобилянський пояснив, чому скасувати мобілізацію неможливо навіть у мирний час

18 березня 2026, 11:32
Кравцев Сергей

Поки що в Україні триває повномасштабна війна, зупинити мобілізацію неможливо. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив полковник Володимир Кобилянський, заступник начальника 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на питання про скасування мобілізації та передачі всіх функцій рекрутинговим центрам, він підкреслив, що служить в армії з 1998 року і уважно вивчає історію воєн різних країн – від глобальних конфліктів до локальних операцій.

"Мобілізація буде завжди, доки триває велика війна. І перекласти все на рекрутинг неможливо. Неможливо. Поки що в цивільному житті всім розповідають, що в армії обов'язково помреш, і люди запитують: "А чому я маю йти, а не сусід?" – мобілізація буде потрібна", – зазначив полковник.

Він додав, що жодними контрактами, добровольцями чи іноземними найманцями замінити мобілізацію не можна. За його словами, саме заклик забезпечує чисельність та готовність військ, а також справедливий розподіл відповідальності між громадянами країни.

Експерти наголошують, що мобілізація в умовах війни – не лише інструмент комплектування армії, а й символ національної солідарності, де кожен громадянин робить внесок у захист держави. Відмова від неї в нинішній ситуації може поставити під загрозу боєздатність армії та безпеку країни.

Полковник Кобилянський резюмував: "Мобілізація — це не лише військова потреба, це соціальна справедливість та захист нашої держави".

Читайте також на порталі "Коментарі" — насправді президент Володимир Зеленський не мав на увазі примусову мобілізацію нардепів, коли робила свою заяву. Насправді у своїй заяві глава держави лише хотів надіслати сигнал, що є сенс розпочати обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями. Відповідну заяву зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.




