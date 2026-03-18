Когда закончится мобилизация: украинские десантники сделали настораживающее заявление

Кравцев Сергей
Пока в Украине продолжается полномасштабная война, остановить мобилизацию невозможно. Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил полковник Владимир Кобылянский, заместитель начальника 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос о возможности отмены мобилизации и передачи всех функций рекрутинговым центрам, он подчеркнул, что служит в армии с 1998 года и внимательно изучает историю войн различных стран – от глобальных конфликтов до локальных операций.
Он добавил, что никакими контрактами, добровольцами или иностранными наемниками заменить мобилизацию нельзя. По его словам, именно призыв обеспечивает численность и готовность войск, а также справедливое распределение ответственности между гражданами страны.
Эксперты подчеркивают, что мобилизация в условиях войны – не только инструмент комплектования армии, но и символ национальной солидарности, где каждый гражданин вносит вклад в защиту государства. Отказ от нее в нынешней ситуации может поставить под угрозу боеспособность армии и безопасность страны.
Полковник Кобылянский резюмировал: "Мобилизация — это не только военная необходимость, это социальная справедливость и защита нашего государства".
