Когда закончится мобилизация: украинские десантники сделали настораживающее заявление

Пока в Украине продолжается полномасштабная война, остановить мобилизацию невозможно. Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил полковник Владимир Кобылянский, заместитель начальника 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможности отмены мобилизации и передачи всех функций рекрутинговым центрам, он подчеркнул, что служит в армии с 1998 года и внимательно изучает историю войн различных стран – от глобальных конфликтов до локальных операций.

"Мобилизация будет всегда, пока идет большая война. И переложить все на рекрутинг невозможно. Нереально. Пока в гражданской жизни всем рассказывают, что в армии обязательно умрешь, и люди спрашивают: "А почему я должен идти, а не сосед?" — мобилизация будет нужна", – отметил полковник.

Он добавил, что никакими контрактами, добровольцами или иностранными наемниками заменить мобилизацию нельзя. По его словам, именно призыв обеспечивает численность и готовность войск, а также справедливое распределение ответственности между гражданами страны.

Эксперты подчеркивают, что мобилизация в условиях войны – не только инструмент комплектования армии, но и символ национальной солидарности, где каждый гражданин вносит вклад в защиту государства. Отказ от нее в нынешней ситуации может поставить под угрозу боеспособность армии и безопасность страны.

Полковник Кобылянский резюмировал: "Мобилизация — это не только военная необходимость, это социальная справедливость и защита нашего государства".

