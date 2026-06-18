"Коли вже це закінчиться?": росіянка після прильоту БПЛА жорстко виступила проти Путіна

Мешканка Москви емоційно прокоментувала наслідки атаки безпілотників на нафтопереробну інфраструктуру міста. Жінка поскаржилася на уламки, густий дим і загальну ситуацію в районі, зазначивши, що через події частина людей може зіткнутися з проблемами з поїздками на роботу або навчання.

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У відеозаписі, який поширився в соціальних мережах, вона розповідає про уламки, що, за її словами, впали неподалік місця інциденту. Очевидиця стверджує, що бачила наслідки падіння фрагментів і припускає, що в районі стався вибух або серія вибухів.

Окремо жінка звернула увагу на стан неба над містом, описуючи його як надзвичайно темне через дим. Вона емоційно коментує ситуацію, висловлюючи розгубленість і занепокоєння наслідками атаки.

"Коли це закнчиться? Он щось впало, он там уламки, я не знаю, бачите, он там шматочки лежать... Це просто чорне небо. Ви всі не потрапите ні на навчання, ні на роботу. Це виглядає настільки жахливо. Я не знаю, коли це закінчиться", – істерила росіянка.

Уранці 18 червня українські безпілотники здійснили атаку на Москву, основною ціллю якої став Московський нафтопереробний завод. За інформацією моніторингових ресурсів, після кількох влучань на території підприємства зайнялися щонайменше два резервуари, що спричинило масштабну пожежу та сильне задимлення в районі південно-східної частини міста.

Атака відбувалася кількома хвилями, починаючи приблизно з 4:30 ранку. Уламки одного зі збитих безпілотників впали на території торговельного комплексу "Садовод", спричинивши незначні пошкодження.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 18 червня Полтавська область зазнала масштабної атаки російських ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу зафіксовано ураження об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури, а також пошкодження житлового будинку. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.