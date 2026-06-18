"Когда уже это закончится?": россиянка после прилета БПЛА жестко выступила против Путина

Жительница Москвы эмоционально прокомментировала последствия атаки беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру города. Женщина пожаловалась на обломки, густой дым и общую ситуацию в районе, отметив, что из-за событий часть людей может столкнуться с проблемами с поездками на работу или учебу.

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В распространившейся в социальных сетях видеозаписи она рассказывает об обломках, которые, по ее словам, упали неподалеку от места инцидента. Очевидница утверждает, что видела последствия падения фрагментов и предполагает, что в районе произошел взрыв или серия взрывов.

Отдельно женщина обратила внимание на состояние неба над городом, описывая его как очень темное из-за дыма. Она эмоционально комментирует ситуацию, выражая растерянность и обеспокоенность последствиями атаки.

"Когда это закончится? Вот что-то упало, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочки лежат... Это просто черное небо. Вы все не попадете ни на учебу, ни на работу. Это выглядит настолько ужасно. Я не знаю, когда это закончится", – истерила россиянка.

Утром 18 июня украинские беспилотники совершили атаку на Москву, основной целью которой стал Московский нефтеперерабатывающий завод. По информации мониторинговых ресурсов, после нескольких попаданий на территории предприятия занялись по меньшей мере два резервуара, что повлекло за собой масштабный пожар и сильное задымление в районе юго-восточной части города.

Атака происходила несколькими волнами, начиная с 4:30 утра. Обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории торгового комплекса "Садовод", причинив незначительные повреждения.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 18 июня Полтавская область подверглась масштабной атаке российских ударных беспилотников. В результате обстрела зафиксировано поражение объектов энергетической и промышленной инфраструктуры, а также повреждение жилого дома. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.