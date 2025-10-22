logo_ukra

Коли в Україні закінчиться війна: стало відомо, коли РФ доведеться зупинитися

Росія здатна вести активні бойові дії до літа 2026 року, після цього часу її армія буде виснажена і почнуться українські контрудари, вказує експерт.

22 жовтня 2025, 23:11
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Вірогідно, війна Росії проти України не завершиться до кінця цього року — Москва зможе вести бойові дії принаймні до літа 2026-го. Таку оцінку дав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман, пише "Главред"

Коли в Україні закінчиться війна: стало відомо, коли РФ доведеться зупинитися

"Думаю, що активні бойові дії можуть припинитися в середині наступного року. Втім, є ймовірність, що перемир'я буде досягнуто вже цього року, але це дуже невелика ймовірність", — зазначив він.

Гетьман наголосив, що Україні слід провести вибори президента та Верховної Ради, щоб уникнути сумнівів щодо легітимності влади. Йдеться не про зміну нинішніх керівників, а про забезпечення прозорості й законності виборчого процесу. За його словами, Росія намагатиметься використати вибори, щоб проштовхнути в український парламент проросійські сили та "п’яту колону"; у такому разі Кремль може погодитися на перемир’я в надії на політичні вигоди.

Якщо ж домовленостей не буде цього року, Гетьман прогнозує виснаження РФ до літа 2026-го.

"Росія протримається максимум до осені 2026 року, а далі вона буде зацікавлена в припиненні бойових дій через певні домовленості. Її армія до того часу буде виснажена, тому почнуться наші контрудари, і ми зможемо завдати дуже потужних контрударів", — додав аналітик.

Він також зазначив, що Кремль, намагаючись уникнути поразки і не допустити силового витіснення своїх військ з української території, одразу заговорить про прагнення миру і початок переговорів. Водночас, за його оцінкою, до середини 2026 року Росія ще матиме можливість вести активні бойові дії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін не хоче зупинки війни, поки не захопить ці два містаРосія не планує припиняти війну проти України найближчим часом і не розглядає варіант "заморожування" конфлікту за поточною лінією фронту. Кремль продовжує ставити за мету виснаження Заходу й очікує на захоплення ще двох ключових міст — Покровська та Куп’янська. 

 Російське опозиційне видання "Вёрстка" з посиланням на джерела, наближені до адміністрації Путіна стверджує, що у Москві не розглядають зупинку бойових дій. У Кремлі вважають, що домовленості зі США про припинення війни наразі "недоцільні".  Один із чиновників, близьких до Кремля, заявив, що для російської влади зупинка війни зараз, означатиме посилення України у майбутньому і складність Росії досягти своїх цілей військовим шляхом.
 



