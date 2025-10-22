Когда в Украине закончится война: стало известно, когда РФ придется остановиться

По идее, война России против Украины не завершится до конца этого года — Москва сможет вести боевые действия по крайней мере до лета 2026-го. Такую оценку дал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман, пишет "Главред"

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Думаю, что активные боевые действия могут прекратиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность", — отметил он.

Гетман подчеркнул, что Украине следует провести выборы президента и Верховной Рады во избежание сомнений в легитимности власти. Речь идет не об изменении нынешних руководителей, а об обеспечении прозрачности и законности избирательного процесса. По его словам, Россия попытается использовать выборы, чтобы протолкнуть в украинский парламент пророссийские силы и "пятую колонну"; в таком случае Кремль может согласиться на перемирие в надежде на политические выгоды.

Если договоренностей не будет в этом году, Гетман прогнозирует истощение РФ к лету 2026-го.

"Россия продержится максимум до осени 2026 года, а дальше она будет заинтересована в прекращении боевых действий из-за определенных договоренностей. Ее армия к тому времени будет истощена, поэтому начнутся наши контрудары, и мы сможем нанести очень мощные контрудары", — добавил аналитик.

Он также отметил, что Кремль, пытаясь избежать поражения и не допустить силового вытеснения своих войск с украинской территории, сразу заговорит о стремлении к миру и начале переговоров. В то же время, по его оценке, до середины 2026 года у России еще будет возможность вести активные боевые действия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не хочет остановки войны, пока не захватит эти два города . Россия не планирует прекращать войну против Украины в ближайшее время и не рассматривает вариант "замораживания" конфликта по текущей линии фронта. Кремль продолжает ставить целью истощение Запада и ожидает захвата еще двух ключевых городов — Покровского и Купянского.

Российское оппозиционное издание "Вёрстка" со ссылкой на источники, приближенные к администрации Путина, утверждает, что в Москве не рассматривают остановку боевых действий. В Кремле считают, что договоренности с США о прекращении войны пока "нецелесообразны". Один из чиновников, близких к Кремлю, заявил, что для российских властей остановка войны сейчас будет означать усиление Украины в будущем и сложность России достичь своих целей военным путем.