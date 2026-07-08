Коли Україна підпише мирну угоду з Путіним: Трамп приголомшив гучною заявою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україні і Росії давно слід укласти мирну угоду. Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі.

Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що вони (Україна та РФ) можуть укласти угоду. Давно це готується. У неї є свої плюси та мінуси. Вони знають, що це таке. Він (президент Зеленський — Ред.) знає, що це таке, краще за будь-кого", — зазначив Трамп.

Потім він дивним чином порівняв війну в Україні з двома дітьми, які б’ються в парку, кажучи: "Іноді треба дозволити їм битися".

"Я вирішив багато війн, і ця — та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Це не найпростіше, не найпростіше. І тут багато відданості, багато любові до країн і всього іншого. Але я думаю, що ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде", — додав президент США.

Але Трамп також похвалив Зеленського за "дивовижну роботу" та "дуже ефективність".

Потім він додає: "А Росія, знаєте, це велика, це велика країна, це велика сила, яка завжди з кимось воює".

Крім того, президент США зробив дивну заяву, що нібито між російським та українським народом "дуже невелика різниця".

Трамп каже, що, на його думку, обидва президенти хочуть припинити війну та "довести справу до кінця".

"І це має бути гарне поєднання", — підсумував глава Білого дому.

Як вже писали "Коментарі", у Росії остаточне рішення щодо можливої нової хвилі мобілізації можуть ухвалити лише після завершення виборчого циклу. Водночас російське військове командування вже усвідомлює, що без додаткового залучення особового складу сформувати нові ударні резерви буде практично неможливо. Про це в інтерв'ю виданню Апостроф заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.