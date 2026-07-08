Когда Украина подпишет мирное соглашение с Путиным: Трамп ошеломил громким заявлением

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Клименко Елена
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украине и России давно следует заключить мирное соглашение. Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Фото: из открытых источников
"Я думаю, что они (Украина и РФ) могут заключить соглашение. Давно это готовится. У нее есть свои плюсы и минусы. Они знают, что это такое. Он (президент Зеленский — Ред.) знает, что это такое, лучше кого-либо", — отметил Трамп.
Затем он странным образом сравнил войну в Украине с двумя детьми, которые дерутся в парке, говоря: "Иногда нужно разрешить им драться".
"Я решил много войн, и эта — та, которая, по моему мнению, будет самой простой. Это не самое простое, не самое простое. И здесь много преданности, много любви к странам и всему прочему. Но я думаю, что мы сделали большой прогресс за последние несколько недель и увидим, как все пойдет", — добавил президент США.
Но Трамп также похвалил Зеленского за "удивительную работу" и "очень эффективность".
Затем он добавляет: "А Россия, знаете ли, это великая, это большая страна, это большая сила, которая всегда с кем-то воюет".
Кроме того, президент США сделал странное заявление, что между российским и украинским народом якобы "очень небольшая разница".
Трамп говорит, что, по его мнению, оба президента хотят прекратить войну и "довести дело до конца".
"И это должно быть хорошее сочетание", — подытожил глава Белого дома.
Как уже писали "Комментарии", в России окончательное решение о возможной новой волне мобилизации может быть принято только после завершения избирательного цикла. В то же время, российское военное командование уже осознает, что без дополнительного привлечения личного состава сформировать новые ударные резервы будет практически невозможно. Об этом в интервью изданию Апостроф заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.