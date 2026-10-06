Коли Путін заговорить про реальний мир: експерт назвав невтішні терміни

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Кречмаровская Наталия
Українські політики закликають до посилення реальних переговорів з Росією про хоча б локальні припинення вогню. Однак, за словами експертів, головна проблема в тому, що Путін поки не готовий до переговорів.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, що питання завершення війни не актуальне, як для Путіна, так і багатьох в Україні.
Він підтримав деякі тези нардепа Гончаренка в тому, що потрібно починати розмову, однак зауважив, що станом на зараз росіяни на це не підуть.
За його словами, ставка буде не на фронт, а на тил, адже на фронті вони заколапсовані — тих просувань, про які вони говорили, немає до кінця року. Тобто вони спробують зруйнувати економіку в тилу, що “наприкінці березня місяця Зеленський підняв білий прапорець і сказав: "Ми готові на все, будь ласка, тільки нас не бийте".
Також він додав, що підключаться країни Сходу і певні ознаки цього є вже зараз.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що стоїть за заявою нардепа Гончаренка про необхідність домовлятися.