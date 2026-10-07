Когда Путин пойдет на реальный мир: сроки неутешительны

Украинские политики призывают к усилению реальных переговоров с Россией о хотя бы локальных прекращениях огня. Однако, по словам экспертов, главная проблема состоит в том, что Путин пока не готов к переговорам.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отметил, что вопрос завершения войны не актуален как для Путина, так и многих в Украине.

"Мы все прекрасно знаем — продолжаются боевые действия, выборов нет, все бюджетные расходы на военные нужды засекречены. Все, кто "в шоколаде", остаются "в шоколаде". Поэтому они понимают — кончается война, нет тех расходов, начнутся неудобные вопросы тому же Fairpoint: "А сколько денег у вас влили? А что происходит?" То есть, для огромной группы людей это будет просто катастрофа. Поэтому им действительно вопрос проведения войны дальше боевых действий интересен и вкусен", — объяснил ситуацию эксперт.

Он поддержал некоторые тезисы нардепа Гончаренко в том, что нужно начинать разговор, однако отметил, что по состоянию на данный момент россияне на это не пойдут.

"Скорее всего, это будет уже с марта, когда они отработают по нам все, что могут себе представить, если они не достигнут цели", — заметил Ступак.

По его словам, ставка будет не на фронт, а на тыл, ведь на фронте они коллапсированы – тех продвижений, о которых они говорили, нет до конца года. То есть они попытаются разрушить экономику в тылу, что "в конце марта месяца Зеленский поднял белый флажок и сказал: "Мы готовы на все, пожалуйста, только нас не бейте".

"И вот, по-моему, вариант начала диалога может определяться так: мы создаем свои какие-то ракеты. Если они будут действительно созданы, делаем им действительно больно и в Москве, и Питере этой зимой, останавливаем авиационное сообщение. То есть делаем настолько больно, насколько не было больно в предыдущие периоды. И там вот условно март месяц говорим: "Окей, ну что, давайте начинать разговоры", – объяснил эксперт.

Также он добавил, что подключатся страны Востока и определенные признаки этого уже сейчас.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что стоит по заявлению нардепа Гончаренко о необходимости договариваться.