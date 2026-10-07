Коли Путін піде на реальний мир: терміни невтішні

Українські політики закликають до посилення реальних переговорів з Росією про хоча б локальні припинення вогню. Однак, за словами експертів, головна проблема в тому, що Путін поки не готовий до переговорів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак зазначив, що питання завершення війни не актуальне, як для Путіна, так і багатьох в Україні.

“Ми всі чудово знаємо — тривають бойові дії, виборів немає, всі бюджетні видатки на військові потреби засекречені. Всі, хто “в шоколаді”, залишаються “в шоколаді”. Тому вони розуміють — закінчується війна, немає тих видатків, почнуться незручні питання тому ж самому Fairpoint: "А скільки грошей у вас влили? А що відбувається?" Тобто, для величезної групи людей це буде просто катастрофа. Тому їм дійсно питання проведення війни далі бойових дій цікаво і смачно”, — пояснив ситуацію експерт.

Він підтримав деякі тези нардепа Гончаренка в тому, що потрібно починати розмову, однак зауважив, що станом на зараз росіяни на це не підуть.

“Швидше за все, це буде вже з березня, коли вони відпрацюють по нас все, що тільки можуть собі уявити, якщо вони не досягнуть цілі”, — зауважив Ступак.

За його словами, ставка буде не на фронт, а на тил, адже на фронті вони заколапсовані — тих просувань, про які вони говорили, немає до кінця року. Тобто вони спробують зруйнувати економіку в тилу, що “наприкінці березня місяця Зеленський підняв білий прапорець і сказав: "Ми готові на все, будь ласка, тільки нас не бийте".

“І от, як на мене, варіант початку діалогу може визначатися так: ми створюємо свої якісь ракети. Якщо вони будуть дійсно створені, робимо їм дійсно боляче і в Москві, і Пітері цієї зими, зупиняємо авіаційне сполучення. Тобто робимо настільки боляче, наскільки не було боляче в попередні періоди. І там ось умовно березень місяць кажемо: "Окей, ну що, давайте починати розмови", — пояснив експерт.

Також він додав, що підключаться країни Сходу і певні ознаки цього є вже зараз.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що стоїть за заявою нардепа Гончаренка про необхідність домовлятися.