Коли Путін прямо визнає капітуляцію у війні і Україні: ці три версії приголомшують

Далекобійні удари України, за словами президента України Володимира Зеленського, є частиною стратегії української держави, спрямованої на те, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори про закінчення війни. Багато аналітиків та експертів сходяться на думці, що виснаження російської економіки та військового потенціалу вплинуть на населення РФ яке, у свою чергу, змусять Кремль капітулювати. Наскільки вірогідний такий сценарій? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що оголосити капітуляцію Путіна може змусити лише поєднання зовнішніх і внутрішніх чинників, які зроблять продовження війни безперспективним. Насамперед це військові поразки: якщо російська армія втратить здатність наступати й утримувати окуповані території, Кремль опиниться перед фактом стратегічної поразки. Додатково діятиме економічний тиск — санкції, ізоляція та падіння доходів від енергоресурсів поступово руйнують основу російської економіки. Коли війна стане непосильною фінансово, навіть пропаганда не зможе приховати масштаби кризи.

Не менш важливим є внутрішній фактор. Якщо суспільне невдоволення та елітні конфлікти почнуть загрожувати стабільності режиму, Путін буде змушений шукати вихід. Капітуляція може бути не прямим актом, а вимушеним погодженням на умови, які фактично означатимуть поразку: відмова від окупованих територій, обмеження військових можливостей, міжнародні гарантії безпеки для України.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що публічного визнання поразки Кремль намагатиметься уникнути. Найімовірніше, будь-яке завершення війни російська влада представить як "досягнення цілей" або "необхідний компроміс".

Фактично ж відмовитися від продовження війни Кремль може змусити лише сукупність чинників. Насамперед це військове виснаження, коли втрати на фронті та удари по військовій й економічній інфраструктурі обмежуватимуть можливості Росії. Не менш важливими залишаються санкції, скорочення енергетичних доходів і технологічна ізоляція. Водночас дедалі більший вплив має внутрішній фактор. Якщо наслідки війни все сильніше позначатимуться на житті пересічних росіян, це посилюватиме тиск на владу.

Саме поєднання військового, економічного, дипломатичного та внутрішнього тиску здатне створити умови, за яких продовження війни стане для Кремля менш вигідним, ніж її припинення.

Чат-бот Gemini вважає, що Володимир Путін ніколи не підпише класичний акт про капітуляцію, адже це означає крах його режиму. Проте змусити його де-факто визнати поразку й вивести війська може лише реальна загроза втрати влади всередині РФ, оскільки виживання для диктатора є абсолютним пріоритетом.

Головним тригером прихованої капітуляції стане каскадний обвал фронту, насамперед — повна втрата контролю над Кримом. Перетворення півострова на вогневу пастку та знищення Керченського мосту зруйнують головний міф путінського правління, продемонструвавши російським елітам і силовикам некомпетентність вождя. Другий важіль — економічний колапс через вичерпання резервів та постійні удари по нафтогазовій інфраструктурі. Коли Кремль втратить можливість платити найманцям і фінансувати лояльність Росгвардії та ФСБ, репресивний апарат відмовиться його захищати.

Коли загроза військового бунту чи олігархічного перевороту стане невідворотною, Путін поспішно оголосить про "виконання завдань" і забере війська, щоб кинути їх на придушення внутрішніх протестів.

Таким чином, справжнім стимулом стане не бажання миру, а тиск обставин — військові невдачі, економічне виснаження, міжнародна ізоляція й внутрішня нестабільність. Саме їхня сукупність здатна змусити російського диктатора оголосити капітуляцію, визнавши, що війна не принесла обіцяної перемоги.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує нарощувати далекобійні удари по військових та стратегічних об'єктах на території Росії, оскільки така тактика поступово знижує можливості країни-агресора вести війну. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.