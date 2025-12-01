Коли Путін піде на поступки: що зупинить війну в Україні

Росія продовжує війну проти України лише тому, що має ресурс для її ведення. Виснаження цих можливостей стане моментом, коли Володимир Путін буде готовий до поступок. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що ключовим фактором, який дозволяє Кремлю утримувати високу інтенсивність бойових дій, є стабільні фінансові надходження, насамперед від продажу нафти.

"Він (Путін) буде готовий йти на щось, коли у нього вичерпається ресурс. Якщо ми не даємо Путіну можливості продавати свою нафту, у нього різко скорочуються надходження", — вважає Огризко.

Дипломат наголосив, що Європейський Союз досі частково фінансує російську машину війни через торгівлю з РФ. Він навів заяву глави МЗС Швеції, яка зазначила, що, надаючи Україні допомогу, ЄС одночасно купує в Росії товари та енергоресурси, які можна знайти на світовому ринку.

На його думку, необхідно повністю обмежити можливості Росії заробляти на нафті та інших експортних товарах. Одним із таких кроків могло б стати постачання Україні далекобійних ракет Taurus від Німеччини.

"Якщо ми хочемо, щоб у Росії не було можливостей продовжувати війну, нам потрібно, щоб Фрідріх Мерц тихенько передав Україні не дві, не три, а кілька десятків, а може і сотню Таурусів. Ну, поділився. Там є більше ніж півтисячі. Ну, дай хоч 20%. Що таке сотня таких ракет? Це означає, що кілька десятків ключових об'єктів, які важливі для Росії, будуть знищені. А це означає, що Росія не отримає чергових надходжень", — пояснює Огризко.

Дипломат також підкреслив важливість рішення щодо використання заморожених російських активів на суму 140 млрд євро. Ці кошти можуть стати ресурсом для озброєння України, що дозволить завдати РФ суттєвих економічних та військових втрат.

За словами Огризка, коли російська економіка почне задихатися, тоді й настане момент, коли Путін буде готовий до поступок. Як пояснює дипломат, війна триватиме, поки в Кремля є "паливо". Якщо позбавити Росію цих ресурсів, військова машина неминуче зупиниться.

