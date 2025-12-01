Когда Путин пойдет на уступки: что остановит войну в Украине

Россия продолжает войну против Украины только потому, что имеет ресурс для ее ведения. Истощение этих возможностей станет моментом, когда Владимир Путин будет готов к уступкам. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ключевым фактором, позволяющим Кремлю удерживать высокую интенсивность боевых действий, являются стабильные финансовые поступления, прежде всего от продажи нефти.

"Он (Путин) будет готов идти на что-то, когда у него иссякнет ресурс. Если мы не даем Путину возможности продавать свою нефть, у него резко сокращаются поступления", – считает Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что Европейский Союз до сих пор частично финансирует российскую машину войны из-за торговли с РФ. Он привел заявление главы МИД Швеции, отметив, что, оказывая Украине помощь, ЕС одновременно покупает у России товары и энергоресурсы, которые можно найти на мировом рынке.

По его мнению, нужно полностью ограничить возможности России зарабатывать на нефти и других экспортных товарах. Одним из таких шагов могли бы стать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus от Германии.

"Если мы хотим, чтобы у России не было возможностей продолжать войну, нам нужно, чтобы Фридрих Мерц тихонько передал Украине не две, не три, а несколько десятков, а может, и сотню Таурусов. Ну, поделился. Там более полутысячи. Ну, дай хоть 20%. Что такое сотня таких ракет? Это означает, что несколько десятков ключевых объектов, важных для России, будут уничтожены. А это значит, что Россия не получит очередные поступления", — объясняет Огрызко.

Дипломат также подчеркнул важность решения использования замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро. Эти средства могут стать ресурсом для вооружения Украины, что позволит нанести РФ существенные экономические и военные потери.

По словам Огрызко, когда российская экономика начнет задыхаться, тогда и настанет момент, когда Путин будет готов к уступкам. Как объясняет дипломат, война будет продолжаться, пока у Кремля есть "топливо". Если избавить Россию от этих ресурсов, военная машина неизбежно остановится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе рассказали, примет ли Путин мирный план США.

Также "Комментарии" писали, что в США критически оценили мирный план Залужного.