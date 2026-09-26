Коли можливе "енергетичне перемир’я": чим це небезпечно для України

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Кравцев Сергей
Доки Україна, використовуючи всі можливі майданчики заявляє, що готова до енергетичного перемир’я, Росія уникає прямої відповіді. Чи можливе загалом енергетичне перемир’я? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.
Енергетичне перемир'я
Політик та дипломат Роман Безсмертний заявив в ефірі "24 каналу", що позиція Києва щодо відповідей на російський терор залишається незмінною. Під час нещодавніх переговорів у США українська сторона чітко дала зрозуміти, що реагуватиме на кожну атаку проти своєї енергосистеми.
Дипломат пояснив, що риторика Вашингтона щодо України суттєво змінилася. За його словами, Дональд Трамп фактично просить Київ не бити по російських нафтопереробних заводах, оскільки у США відчувають економічні наслідки цих атак. Проте українська влада не збирається йти на односторонні поступки.
Експерт також додав, що Кремль не демонструє жодної реальної готовності до мирних переговорів. Саме тому можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю очільника Росії є вкрай малоймовірною, а будь-які сподівання на швидке перемир'я безпідставні.
Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що Росія може погодитися на тимчасове "енергетичне перемир’я" з Україною до середини грудня, щоб використати дипломатичні майданчики та накопичити засоби для нових атак. Водночас навіть такий короткий перепочинок дасть Україні шанс зміцнити енергосистему та збільшити запаси ракет для Patriot.
Експерт вважає, що період для дії потенційного "енергетичного перемир’я" може тривати приблизно до другої половини грудня.
Аналітик зауважив, що президенту Росії Володимиру Путіну, з одного боку, необхідно "зіграти карту" президента США Дональда Трампа з огляду на майбутні вибори до американського Конгресу. Російському диктатору також доведеться двічі зустрітися з Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном – на саміті АТЕС у листопаді та на саміті G20 у Маямі.
Водночас експерт зазначив, що навіть кілька місяців призупинення ударів могли б дати Україні час посилити енергосистему та збільшити запаси ракет для Patriot.
Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.