Коли можливе "енергетичне перемир’я": чим це небезпечно для України

Доки Україна, використовуючи всі можливі майданчики заявляє, що готова до енергетичного перемир’я, Росія уникає прямої відповіді. Чи можливе загалом енергетичне перемир’я? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Енергетичне перемир'я

Кремль не демонструє жодної реальної готовності до мирних переговорів

Політик та дипломат Роман Безсмертний заявив в ефірі "24 каналу", що позиція Києва щодо відповідей на російський терор залишається незмінною. Під час нещодавніх переговорів у США українська сторона чітко дала зрозуміти, що реагуватиме на кожну атаку проти своєї енергосистеми.

Дипломат пояснив, що риторика Вашингтона щодо України суттєво змінилася. За його словами, Дональд Трамп фактично просить Київ не бити по російських нафтопереробних заводах, оскільки у США відчувають економічні наслідки цих атак. Проте українська влада не збирається йти на односторонні поступки.

"Ми будемо відповідати. Ми сильні, ми не слабкі", – зазначив Роман Безсмертний.

Експерт також додав, що Кремль не демонструє жодної реальної готовності до мирних переговорів. Саме тому можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю очільника Росії є вкрай малоймовірною, а будь-які сподівання на швидке перемир'я безпідставні.

Росіяни можуть піти саме на свій сценарій з перемир’ям

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що Росія може погодитися на тимчасове "енергетичне перемир’я" з Україною до середини грудня, щоб використати дипломатичні майданчики та накопичити засоби для нових атак. Водночас навіть такий короткий перепочинок дасть Україні шанс зміцнити енергосистему та збільшити запаси ракет для Patriot.

Експерт вважає, що період для дії потенційного "енергетичного перемир’я" може тривати приблизно до другої половини грудня.

"Висловлю свою особисту думку. Вікно можливостей для функціонування саме „енергетичного перемир’я“ буде десь до другої половини грудня", — сказав він.

Аналітик зауважив, що президенту Росії Володимиру Путіну, з одного боку, необхідно "зіграти карту" президента США Дональда Трампа з огляду на майбутні вибори до американського Конгресу. Російському диктатору також доведеться двічі зустрітися з Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном – на саміті АТЕС у листопаді та на саміті G20 у Маямі.

Водночас експерт зазначив, що навіть кілька місяців призупинення ударів могли б дати Україні час посилити енергосистему та збільшити запаси ракет для Patriot.

"Тому я собі бачу, що росіяни можуть піти саме таким сценарієм. І він є високоімовірний. Хоча офіційний Київ хоче домовитися взагалі про „енергетичне перемир’я“ протягом цієї зими, я вважаю, що це малоймовірно, виходячи з планів росіян. Але принаймні навіть ці декілька місяців дозволять доробити, наскільки є можливість, нашу енергетичну систему, а також накопичити самі ракети для Patriot в якісь адекватні обсяги, щоб можна було відбити ту подальшу навалу тієї балістики, яка буде направлена на нашу енергетику", — розповів Чаленко.

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