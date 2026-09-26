Когда возможно "энергетическое перемирие": чем это опасно для Украины

Пока Украина, используя все возможные площадки, заявляет, что готова к энергетическому перемирию, Россия избегает прямого ответа. Возможно ли в целом энергетическое перемирие? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Энергетическое перемирие

Кремль не демонстрирует никакой реальной готовности к мирным переговорам

Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире "24 канала", что позиция Киева по поводу ответов на российский террор остается неизменной. Во время недавних переговоров в США украинская сторона ясно дала понять, что будет реагировать на каждую атаку против своей энергосистемы.

Дипломат объяснил, что риторика Вашингтона по отношению к Украине существенно изменилась. По его словам, Дональд Трамп фактически просит Киев не избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку в США ощущают экономические последствия этих атак. Однако украинские власти не собираются идти на односторонние уступки.

"Мы будем отвечать. Мы сильны, мы не слабы", – отметил Роман Бессмертный.

Эксперт также добавил, что Кремль не демонстрирует никакую реальную готовность к мирным переговорам. Именно поэтому возможность проведения трехсторонней встречи с участием главы России крайне маловероятна, а любые надежды на скорое перемирие безосновательны.

Россияне могут пойти именно на свой сценарий с перемирием

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что Россия может согласиться на временное "энергетическое перемирие" с Украиной до середины декабря, чтобы использовать дипломатические площадки и накопить средства для новых атак. В то же время даже такая короткая передышка даст Украине шанс укрепить энергосистему и увеличить запасы ракет для Patriot.

Эксперт считает, что период действия потенциального "энергетического перемирия" может длиться примерно до второй половины декабря.

"Выскажу свое личное мнение. Окно возможностей для функционирования именно "энергетического перемирия" будет где-то до второй половины декабря", — сказал он.

Аналитик отметил, что президенту России Владимиру Путину, с одной стороны, необходимо "сыграть карту" президента США Дональда Трампа, учитывая предстоящие выборы в американский Конгресс. Российскому диктатору также придется дважды встретиться с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином – на саммите АТЭС в ноябре и на саммите G20 в Майами.

В то же время, эксперт отметил, что даже несколько месяцев приостановки ударов могли бы дать Украине время усилить энергосистему и увеличить запасы ракет для Patriot.

"Поэтому я вижу, что россияне могут пойти именно таким сценарием. И он высоковероятен. Хотя официальный Киев хочет договориться вообще об „энергетическом перемирии“ в течение этой зимы, я считаю, что это маловероятно исходя из планов россиян. Но, по крайней мере, даже эти несколько месяцев позволят доработать, насколько есть возможность, нашу энергетическую систему, а также накопить сами ракеты для Patriot в какие-то адекватные объемы, чтобы можно было отразить то дальнейшее нашествие той баллистики, которая будет направлена на нашу энергетику", — рассказал Чаленко.

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