Когда возможно "энергетическое перемирие": чем это опасно для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пока Украина, используя все возможные площадки, заявляет, что готова к энергетическому перемирию, Россия избегает прямого ответа. Возможно ли в целом энергетическое перемирие? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Энергетическое перемирие
Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире "24 канала", что позиция Киева по поводу ответов на российский террор остается неизменной. Во время недавних переговоров в США украинская сторона ясно дала понять, что будет реагировать на каждую атаку против своей энергосистемы.
Дипломат объяснил, что риторика Вашингтона по отношению к Украине существенно изменилась. По его словам, Дональд Трамп фактически просит Киев не избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку в США ощущают экономические последствия этих атак. Однако украинские власти не собираются идти на односторонние уступки.
Эксперт также добавил, что Кремль не демонстрирует никакую реальную готовность к мирным переговорам. Именно поэтому возможность проведения трехсторонней встречи с участием главы России крайне маловероятна, а любые надежды на скорое перемирие безосновательны.
Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что Россия может согласиться на временное "энергетическое перемирие" с Украиной до середины декабря, чтобы использовать дипломатические площадки и накопить средства для новых атак. В то же время даже такая короткая передышка даст Украине шанс укрепить энергосистему и увеличить запасы ракет для Patriot.
Эксперт считает, что период действия потенциального "энергетического перемирия" может длиться примерно до второй половины декабря.
Аналитик отметил, что президенту России Владимиру Путину, с одной стороны, необходимо "сыграть карту" президента США Дональда Трампа, учитывая предстоящие выборы в американский Конгресс. Российскому диктатору также придется дважды встретиться с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином – на саммите АТЭС в ноябре и на саммите G20 в Майами.
В то же время, эксперт отметил, что даже несколько месяцев приостановки ударов могли бы дать Украине время усилить энергосистему и увеличить запасы ракет для Patriot.
Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.