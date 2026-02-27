Коли може закінчитися війна: Зеленський здивував прогнозом про нові терміни

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить практичну можливість створити умови для завершення війни та досягнення справедливого миру вже до листопада 2026 року. Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, наголосивши на важливості найближчих місяців для подальшого розвитку подій.
На думку глави держави, ключовим фактором можуть стати проміжні вибори у Сполучені Штати Америки, адже політична динаміка у Вашингтоні впливає на рівень підтримки України. Зеленський підкреслив, що саме до цього періоду існує шанс вийти на реальні домовленості щодо припинення бойових дій.
"В нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… це залежить від цих місяців – чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите", – заявив глава держави.
Водночас президент наголосив, що для реалізації такого сценарію необхідно посилити міжнародний тиск на Москву. Він закликав американську адміністрацію розширити санкції, зокрема проти родин представників російського керівництва, а також активізувати військову допомогу Україні. За словами Зеленського, лише жорсткі економічні обмеження та постачання сучасного озброєння здатні змусити Кремль перейти до предметних переговорів.
Як вже писали "Коментарі", Україна зараз стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров. Зокрема інтенсивність обстрілів з боку Росії виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони, зазначив урядовець.