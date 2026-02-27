logo_ukra

Коли може закінчитися війна: Зеленський здивував прогнозом про нові терміни
Коли може закінчитися війна: Зеленський здивував прогнозом про нові терміни

На думку Зеленського, існує шанс завершити російсько-українську війну до американських проміжних виборів

27 лютого 2026, 13:35
Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить практичну можливість створити умови для завершення війни та досягнення справедливого миру вже до листопада 2026 року. Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, наголосивши на важливості найближчих місяців для подальшого розвитку подій.

Коли може закінчитися війна: Зеленський здивував прогнозом про нові терміни

На думку глави держави, ключовим фактором можуть стати проміжні вибори у Сполучені Штати Америки, адже політична динаміка у Вашингтоні впливає на рівень підтримки України. Зеленський підкреслив, що саме до цього періоду існує шанс вийти на реальні домовленості щодо припинення бойових дій.

"В нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… це залежить від цих місяців – чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите", – заявив глава держави. 

Водночас президент наголосив, що для реалізації такого сценарію необхідно посилити міжнародний тиск на Москву. Він закликав американську адміністрацію розширити санкції, зокрема проти родин представників російського керівництва, а також активізувати військову допомогу Україні. За словами Зеленського, лише жорсткі економічні обмеження та постачання сучасного озброєння здатні змусити Кремль перейти до предметних переговорів.

Як вже писали "Коментарі", Україна зараз стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров. Зокрема інтенсивність обстрілів з боку Росії виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони, зазначив урядовець.



