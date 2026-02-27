Когда может закончиться война: Зеленский удивил прогнозом новых сроков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит практическую возможность создать условия для завершения войны и достижения справедливого мира уже в ноябре 2026 года. Об этом он сказал в интервью Sky News, отметив важность ближайших месяцев для дальнейшего развития событий.

Фото: из открытых источников

По мнению главы государства, ключевым фактором могут стать промежуточные выборы в США, ведь политическая динамика в Вашингтоне влияет на уровень поддержки Украины. Зеленский подчеркнул, что именно к этому периоду существует шанс выйти на реальные договоренности по прекращению боевых действий.

"У нас есть шанс. Между нами говоря, что я действительно думаю о следующем году… это зависит от этих месяцев – у нас будет возможность завершить войну к осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто", – заявил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что для реализации такого сценария необходимо усилить международное давление на Москву. Он призвал американскую администрацию расширить санкции, в частности, против семей представителей российского руководства, а также активизировать военную помощь Украине. По словам Зеленского, только жесткие экономические ограничения и поставки современного вооружения способны вынудить Кремль перейти к предметным переговорам.

Как сейчас писали "Комментарии", Украина сейчас сталкивается с критической нехваткой ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил журналистам министр обороны Украины Михаил Федоров. В частности, интенсивность обстрелов со стороны России истощает запасы самых эффективных средств противовоздушной обороны, отметил чиновник.