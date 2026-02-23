Коли може відбутися зустріч Зеленського і Путіна: в Європі зробили заяву

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не поділяє оптимізму щодо можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у найближчі тижні. Як передає портал "Коментарі", про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат ЄС зазначила, що переговорники з російської сторони не є досить серйозними і не готові порушувати політичні питання.

"Я не поділяю цього оптимізму, оскільки перемовники з російського боку не є справді серйозними та не бажають говорити про щось політичне. Ми бачили великий тиск на Україну, щоб вона поступилася та відмовилася від того, від чого вона не готова відмовитися, але це не принесе тривалого миру. Тому я не така оптимістична щодо того, що ми побачимо результати в найближчі тижні та місяці", — сказала вона.

При цьому Кая Каллас наголосила, що тиск у питанні мирних переговорів має здійснюватися не лише на Україну, а й на Росію.

"Тиск досі чинився на Україну, коли йдеться про мирні переговори, але зрозуміло, що він має бути і щодо Росії, тому що вона є агресором у цій війні, і якщо ми хочемо, щоб ця війна припинилася і не тривала, нам також потрібно побачити поступки з російської сторони", — сказала Каллас.

На запитання про те, хто матиме мандат на переговори з Росією від імені ЄС, вона відповіла, що важливішим є зміст розмов, а не конкретна особа.

За словами Каллас, той, хто веде переговори з РФ, має порушувати питання про те, чим Росія готова поступитися.

"Якщо ви просите багато, ви отримаєте мало, якщо ви просите мало, ви нічого не отримаєте, а якщо ви нічого не просите, ви заплатите згори", — додала вона.

