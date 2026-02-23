Коли може відбутися зустріч Зеленського і Путіна: в Європі зробили заяву

Рубрики
Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не поділяє оптимізму щодо можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у найближчі тижні. Як передає портал "Коментарі", про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі.
Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Топ-дипломат ЄС зазначила, що переговорники з російської сторони не є досить серйозними і не готові порушувати політичні питання.
При цьому Кая Каллас наголосила, що тиск у питанні мирних переговорів має здійснюватися не лише на Україну, а й на Росію.
На запитання про те, хто матиме мандат на переговори з Росією від імені ЄС, вона відповіла, що важливішим є зміст розмов, а не конкретна особа.
За словами Каллас, той, хто веде переговори з РФ, має порушувати питання про те, чим Росія готова поступитися.
