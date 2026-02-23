Как скоро может состояться встреча Зеленского и Путина: в Европе сделали заявление

Рубрики
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не разделяет оптимизма относительно возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в ближайшие недели. Как передает портал "Комментарии", об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат ЕС отметила, что переговорщики с российской стороны не являются достаточно серьезными и не готовы подымать политические вопросы.
При этом Кая Каллас подчеркнула, что давление в вопросе мирных переговоров должно осуществляться не только на Украину, но и на Россию.
На вопрос о том, кто будет иметь мандат на переговоры с Россией от имени ЕС, она ответила, что важнее содержание разговоров, а не конкретное лицо.
По словам Каллас, тот, кто ведет переговоры с РФ, должен поднимать вопрос о том, чем Россия готова уступить.
