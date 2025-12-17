Коли кінець війни: що найбільше хвилює росіян

Найважливішим питанням, яке росіяни хотіли б поставити Володимиру Путіну під час чергової "Прямої лінії", стало питання про завершення війни проти України. Про це свідчать результати опитування "Левада-Центру".

Росіяни хочуть знати, коли закінчиться війна в Україні

Згідно з дослідженням, тему закінчення війни назвали пріоритетною 21% респондентів. При цьому вона виявилася домінуючою серед усіх соціальних груп — незалежно від статі, віку чи ставлення до президента РФ.

Серед чоловіків питання завершення так званої "СВО" визнали найважливішим 18% опитаних, серед жінок — 24%. Серед громадян, які підтримують Володимира Путіна, цей показник становить 22%, серед тих, хто не підтримує — 19%.







Другим за значущістю блоком питань стала соціально-економічна ситуація. 16% опитаних цікавляться, коли в Росії покращиться рівень життя, зростуть пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Ще 8% респондентів хотіли б почути пояснення щодо зростання цін і причин підвищення податку на додану вартість. Питання, пов’язані з іпотекою, тарифами на житлово-комунальні послуги, ремонтом житла та шкіл, хвилюють 6% опитаних.

Близько 5% респондентів заявили, що хотіли б запитати, коли російська влада почне "займатися власною країною" і чому уряд не виконує президентські укази.

Опитування демонструє зростання втоми російського суспільства від війни та погіршення соціально-економічної ситуації, навіть попри офіційну пропаганду та жорсткий контроль над інформаційним простором.

