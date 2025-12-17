logo

Когда конец войны: что больше всего волнует россиян

Россияне массово хотят спросить Владимира Путина о завершении войны против Украины – это главная тема накануне его «Прямой линии», свидетельствует опрос «Левада-Центра»

17 декабря 2025, 18:47
Ткачова Марія

Важнейшим вопросом, который россияне хотели бы задать Владимиру Путину во время очередной "Прямой линии", стал вопрос о завершении войны против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра".

Когда конец войны: что больше всего волнует россиян

Россияне хотят знать, когда закончится война в Украине

Согласно исследованию, тему окончания войны назвали приоритетной 21% респондентов. При этом она оказалась доминирующей среди всех социальных групп, независимо от пола, возраста или отношения к президенту РФ.

Среди мужчин вопрос завершения так называемой СВО признали важнейшим 18% опрошенных, среди женщин — 24%. Среди граждан, поддерживающих Владимира Путина, этот показатель составляет 22%, среди не поддерживающих — 19%.


Когда конец войны: что больше всего волнует россиян - фото 2

Вторым по значимости блоком вопросов стала социально-экономическая ситуация. 16% опрошенных интересуются, когда в России улучшится уровень жизни, возрастут пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Еще 8% респондентов хотели бы услышать объяснения роста цен и причин повышения налога на добавленную стоимость. Вопросы, связанные с ипотекой, тарифами на жилищно-коммунальные услуги, ремонтом жилья и школ волнуют 6% опрошенных.

Около 5% респондентов заявили, что хотели бы спросить, когда российские власти начнут заниматься собственной страной и почему правительство не выполняет президентские указы.

Опрос демонстрирует рост усталости российского общества от войны и ухудшение социально-экономической ситуации, даже несмотря на официальную пропаганду и жесткий контроль за информационным пространством.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что отстранение Александра Корниенко от должности председателя партии "Слуга Народа" было следствием его конфликта с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом она написала в своем комментарии, оценивая внутрипартийные процессы.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/40794
