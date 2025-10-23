Північна Корея заявила у четвер, що успішно випробувала два гіперзвукові снаряди, назвавши їх новою "важливою" системою зброї, додавши, що "передові" ракети посилюють військове стримування Північної Кореї, передає агентство Yonhap.

КНДР тестує нові балістичні ракети: їхні «попередники» б’ють по Україні

"Два гіперзвукові снаряди, запущені з району Рьокпхо муніципалітету Пхеньян у північно-східному напрямку, вразили цільову точку на плоскогір'ї піку Квесанг в окрузі Оранг провінції Північний Хамгьон", – повідомило Центральне інформаційне агентство Кореї .

Випробування, проведене напередодні Ракетним управлінням, було частиною програми розвитку оборонного потенціалу, спрямованої на підвищення стійкості та ефективності стратегічного стримування потенційних ворогів, повідомляє KCNA.

Напередодні південнокорейські військові заявили, що близько 8:10 ранку Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності на північний схід, які пролетіли близько 350 кілометрів.

Військові джерела повідомили, що зброєю, можливо, була тактична балістична ракета, відома як Hwasongpho-11-Da-4.5, випробувана Північною Кореєю у вересні минулого року, додавши, що ракети впали вглиб країни, а не у Східному морі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не був присутній на випробуванні в середу. Запуском керував Пак Чен Чхон, секретар Центрального комітету Трудової партії Кореї (ТПК), та інші посадовці.

Відсутність Кіма підтверджує думку про те, що Північ ще не завершила технологічну розробку ракети Hwasong-11Ma, про яку вперше було розказано на військовому параді на початку цього місяця.

"Нова передова система озброєння є чітким доказом постійного вдосконалення технічних можливостей самооборони" Північної Кореї, заявив Пак, висловивши рішучість країни продовжувати зміцнювати свою військову силу стримування та самооборону.

Він охарактеризував випробувану систему зброї як таку, що має "нову стратегічну цінність".

Гіперзвукову ракету зазвичай важко перехопити за допомогою існуючих систем протиракетної оборони. Вона рухається зі швидкістю щонайменше 5 Махів — у п'ять разів швидше за швидкість звуку — і розроблена для маневрування на непередбачуваних траєкторіях польоту та польотів на малих висотах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що північнокорейські ракети KN23, які КНДР передала Росії для ударів по Україні, раніше могли розсипатися просто під час польоту, але тепер здатні здійснювати маневри на фінальному етапі траєкторії та ефективно ухилятися від української протиповітряної оборони, повідомив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.