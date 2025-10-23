Северная Корея заявила в четверг, что успешно испытала два гиперзвуковых снаряда, назвав их новой "важной" системой оружия, добавив, что "передовые" ракеты усиливают военное сдерживание Северной Кореи, передает агентство Yonhap.

КНДР тестирует новые баллистические ракеты: их предшественники бьют по Украине

"Два гиперзвуковых снаряда, запущенных из района Рекпхо муниципалитета Пхеньян в северо-восточном направлении, поразили целевую точку на плоскогорье пика Квесанг в округе Оранг провинции Северный Хамген", – сообщило Центральное информационное агентство Кореи.

Испытание, проведенное накануне Ракетным управлением, являлось частью программы развития оборонного потенциала, направленной на повышение устойчивости и эффективности стратегического сдерживания потенциальных врагов, сообщает KCNA.

Накануне южнокорейские военные заявили, что около 8:10 утра Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности на северо-восток, пролетевших около 350 километров.

Военные источники сообщили, что оружием, возможно, была тактическая баллистическая ракета, известная как Hwasongpho-11-Da-4.5, испытанная Северной Кореей в сентябре прошлого года, добавив, что ракеты упали в глубь страны, а не в Восточном море.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не присутствовал на испытании в среду. Запуском руководил Пак Чен Чхон, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и другие чиновники.

Отсутствие Кима подтверждает мнение о том, что Север еще не завершил технологическую разработку ракеты Hwasong-11Ma, о которой впервые было рассказано на военном параде в начале этого месяца.

"Новая передовая система вооружения является четким доказательством постоянного совершенствования технических возможностей самообороны" Северной Кореи, заявил Пак, выразив решительность страны продолжать укреплять свою военную силу сдерживания и самообороны.

Он охарактеризовал испытанную систему оружия как имеющую "новую стратегическую ценность".

Гиперзвуковую ракету обычно тяжело перехватить с помощью существующих систем противоракетной обороны. Она двигается со скоростью не менее 5 Махов — в пять раз быстрее скорости звука — и разработана для маневрирования на непредсказуемых траекториях полета и полетов на малых высотах.

