Китаю вигідно, щоб Україна програла: з'явився тривожний прогноз про підтримку Кремля

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував зближення Китаю та Росії на тлі продовження війни в Україні.

Співпраця Китаю та РФ (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Главреду він нагадав, що під час зустрічі з Володимиром Путіним лідер КНР Сі Цзіньпінь заявив: "те, що ми робимо, відбувається раз на 100 років", маючи на увазі глобальне переформатування міжнародної системи — витіснення демократичних країн і побудову "багатополярного світу".

За словами експерта, для Путіна такий світ передбачає три головні центри — США, Китай і Росію, тоді як усі інші держави відводяться на другорядні ролі. Китай же, вважає Хара, розглядає варіант або аналогічної моделі, або двополярного світу (США–Китай), розділеного на "сфери впливу".

"Про це прямо говорив Сі Цзіньпінь на зустрічі з Джо Байденом у Сан-Франциско, де він пропонував саме сфери впливу", — зазначив він.

Хара наголосив, що Китай відверто підтримує Росію ще з часів анексії Криму. На його думку, Пекіну вигідно, щоб Україна зазнала поразки або принаймні виник новий статус-кво на користь Москви.

"Усі ці фактори — внутрішньополітичні, економічні та геополітичні — формують нинішню позицію Китаю: поширення власного впливу, створення нової системи міжнародних відносин, де його роль буде провідною, і водночас захист свого молодшого партнера — Російської Федерації", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Євросоюз прагне зберегти стратегічну підтримку США, однак не готовий беззастережно приєднуватися до жорстких економічних заходів проти Китаю. Як повідомляє Politico, у Брюсселі вбачають у вимогах Дональда Трампа потенційну пастку — ймовірний привід для США дистанціюватися від відповідальності у протистоянні з Росією.

Згідно з інформацією джерел видання, ЄС готує новий санкційний пакет, до якого можуть увійти китайські компанії, пов’язані з підтримкою війни РФ проти України. Цей дипломатичний крок має стати сигналом для Вашингтона про серйозність намірів Європи та спробою вплинути на жорсткішу політику щодо Кремля. Раніше Дональд Трамп заявив, що погодиться на додаткові санкції проти Володимира Путіна лише за умови, якщо країни НАТО повністю припинять закупівлю російської нафти й запровадять мита на китайські товари у розмірі 50–100%. У відповідь європейські дипломати прагнуть показати готовність поступово скоротити імпорт російських енергоносіїв і частково підтримати американський курс щодо Пекіна.

