Китаю выгодно, чтобы Украина проиграла: появился тревожный прогноз о поддержке Кремля

Лиля Воробьева
Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал сближение Китая и России на фоне продолжающейся войны в Украине.
Сотрудничество Китая и РФ (фото из открытых источников)
В интервью Главреду он напомнил, что во время встречи с Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпинь заявил: "то, что мы делаем, происходит раз в 100 лет", имея в виду глобальное переформатирование международной системы — вытеснение демократических стран и построение "многополярного мира".
По словам эксперта, для Путина такой мир предусматривает три главных центра — США, Китай и Россию, в то время как все остальные государства отводятся на второстепенные роли. Китай же, считает Хара, рассматривает вариант либо аналогичной модели, либо двухполярного мира (США – Китай), разделенного на "сферы влияния".
Хара подчеркнул, что Китай откровенно поддерживает Россию еще со времен аннексии Крыма. По его мнению, Пекину выгодно, чтобы Украина потерпела поражение или, по крайней мере, возник новый статус-кво в пользу Москвы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Евросоюз стремится сохранить стратегическую поддержку США , однако не готов безоговорочно присоединяться к жестким экономическим мерам против Китая. Как сообщает Politico, в Брюсселе видят в требованиях Дональда Трампа потенциальную ловушку – вероятный повод для США дистанцироваться от ответственности в противостоянии с Россией.
Согласно информации источников издания, ЕС готовит новый санкционный пакет, в который могут войти китайские компании, связанные с поддержкой войны РФ против Украины. Этот дипломатический шаг должен стать сигналом Вашингтона о серьезности намерений Европы и попыткой повлиять на более жесткую политику в отношении Кремля. Ранее Дональд Трамп заявил, что согласится на дополнительные санкции против Владимира Путина только при условии, что страны НАТО полностью прекратят закупку российской нефти и введут пошлины на китайские товары в размере 50–100%. В ответ европейские дипломаты стремятся показать готовность постепенно сократить импорт российских энергоносителей и частично поддержать американский курс по Пекину.