Китаю выгодно, чтобы Украина проиграла: появился тревожный прогноз о поддержке Кремля

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал сближение Китая и России на фоне продолжающейся войны в Украине.

Сотрудничество Китая и РФ (фото из открытых источников)

В интервью Главреду он напомнил, что во время встречи с Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпинь заявил: "то, что мы делаем, происходит раз в 100 лет", имея в виду глобальное переформатирование международной системы — вытеснение демократических стран и построение "многополярного мира".

По словам эксперта, для Путина такой мир предусматривает три главных центра — США, Китай и Россию, в то время как все остальные государства отводятся на второстепенные роли. Китай же, считает Хара, рассматривает вариант либо аналогичной модели, либо двухполярного мира (США – Китай), разделенного на "сферы влияния".

"Об этом прямо говорил Си Цзиньпинь на встрече с Джо Байденом в Сан-Франциско, где он предлагал именно сферы влияния", — отметил он.

Хара подчеркнул, что Китай откровенно поддерживает Россию еще со времен аннексии Крыма. По его мнению, Пекину выгодно, чтобы Украина потерпела поражение или, по крайней мере, возник новый статус-кво в пользу Москвы.

"Все эти факторы — внутриполитические, экономические и геополитические — формируют нынешнюю позицию Китая: распространение собственного влияния, создание новой системы международных отношений, где его роль будет ведущей, и в то же время защита своего младшего партнера — Российской Федерации", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Евросоюз стремится сохранить стратегическую поддержку США , однако не готов безоговорочно присоединяться к жестким экономическим мерам против Китая. Как сообщает Politico, в Брюсселе видят в требованиях Дональда Трампа потенциальную ловушку – вероятный повод для США дистанцироваться от ответственности в противостоянии с Россией.

Согласно информации источников издания, ЕС готовит новый санкционный пакет, в который могут войти китайские компании, связанные с поддержкой войны РФ против Украины. Этот дипломатический шаг должен стать сигналом Вашингтона о серьезности намерений Европы и попыткой повлиять на более жесткую политику в отношении Кремля. Ранее Дональд Трамп заявил, что согласится на дополнительные санкции против Владимира Путина только при условии, что страны НАТО полностью прекратят закупку российской нефти и введут пошлины на китайские товары в размере 50–100%. В ответ европейские дипломаты стремятся показать готовность постепенно сократить импорт российских энергоносителей и частично поддержать американский курс по Пекину.

