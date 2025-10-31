Китай не буде займатися завершенням війни в Україні: навіщо насправді Трамп говорив з Сі

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном не слід розцінювати як безпосередній крок до врегулювання війни в Україні, хоча вона має певну стратегічну вагу. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Зустріч Трампа із Сі (фото з відкритих джерел)

На думку експерта, Китай не чинитиме тиску на Росію, адже Путін фактично сприяє реалізації китайських інтересів. Поки США змушені відволікати свої ресурси на війну між Росією та Україною, Пекін посилює власні позиції, уникаючи впливу Вашингтона й водночас отримуючи вигоду від співпраці з Москвою.

"Тому Китай ніколи раніше не займався врегулюванням війни в Україні і не робитиме цього й зараз, навіть після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна", — зазначив він.

Загородній додав, що Китай не має можливості відновити всю нафтогазову інфраструктуру Росії, включно з НПЗ. Саме тому, за його словами, Україні варто продовжувати завдавати ударів по території РФ, щоб створювати передумови для блекауту та паралічу її економіки.

"Трамп зрозумів, що з Путіним розмовляти марно, а говорити потрібно про майбутнє Росії з її справжнім господарем — Китаєм. Тож мова йде не про запрошення до переговорів. США і Китай вирішують питання комплексно — передусім щодо торгівлі, але не лише цього", — підсумував політичний експерт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що тема війни в Україні не стала основною під час зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Головну увагу сторони приділили економічним питанням, а ситуацію в Україні лише коротко згадали.

"Усе стало зрозуміло за зовнішніми інформаційними сигналами після зустрічі Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. Білому дому довелося оприлюднити аудіо- та відеокоментар Трампа щодо російсько-української війни вже після його відльоту з Південної Кореї", — розповів дипломат.

На думку Безсмертного, така риторика демонструє готовність Пекіна до діалогу, але без активної ініціативи.