Китай не будет заниматься завершением войны в Украине: зачем на самом деле Трамп говорил с Си

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином не следует расценивать как непосредственный шаг к урегулированию войны в Украине, хотя она имеет определенный стратегический вес. Об этом в интервью "Главреду" рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Встреча Трампа с Си (фото из открытых источников)

По мнению эксперта, Китай не будет оказывать давление на Россию, ведь Путин фактически способствует реализации китайских интересов. Пока США вынуждены отвлекать свои ресурсы на войну между Россией и Украиной, Пекин усиливает свои позиции, избегая влияния Вашингтона и в то же время извлекая выгоду от сотрудничества с Москвой.

"Поэтому Китай никогда раньше не занимался урегулированием войны в Украине и не будет этого делать и сейчас, даже после встречи Трампа и Си Цзиньпина", — отметил он.

Загородний добавил, что Китай не имеет возможности восстановить всю нефтегазовую инфраструктуру России, включая НПЗ. Именно поэтому, по его словам, Украине следует продолжать наносить удары по территории РФ, чтобы создавать предпосылки для блекаута и паралича ее экономики.

"Трамп понял, что с Путиным беседовать бесполезно, а говорить нужно о будущем России с ее настоящим хозяином – Китаем. Так что речь идет не о приглашении к переговорам. США и Китай решают вопрос комплексно — прежде всего по торговле, но не только к этому", — подытожил политический эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тема войны в Украине не стала основной во время встречи президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Главное внимание стороны уделили экономическим вопросам, а ситуацию в Украине только коротко упомянули.

"Все стало понятно по внешним информационным сигналам после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Белому дому пришлось обнародовать аудио- и видеокомментарий Трампа по поводу российско-украинской войны уже после его отлета из Южной Кореи", — рассказал дипломат.

По мнению Бессмертного, подобная риторика демонстрирует готовность Пекина к диалогу, но без активной инициативы.