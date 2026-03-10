"Кістка в горлі для ворога": РФ жорстко атакувала важливий острів небезпечною зброєю

Російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 здійснили нетипову атаку на острів Зміїний, застосувавши високошвидкісні ракети Х-22. Інформацію про цей удар оприлюднив військовий портал Defense Express, зазначивши, що атака відбулася вчора, 9 березня, близько 12:50.

Фото: з відкритих джерел

Як наголошує видання, цільовим об’єктом став саме Зміїний — острів, який після успішної операції українських військових улітку 2022 року був не лише звільнений, а й перетворився на справжню пастку для російських сил. Тут противник зазнав значних втрат: вертольоти, катери, засоби ППО, радіолокаційні станції та особовий склад зазнали серйозних пошкоджень і знищення.

Defense Express підкреслює, що застосування саме ракет Х-22 з Ту-22М3 для ураження острова, на якому практично відсутні значні цілі, свідчить про те, наскільки Зміїний став "кісткою в горлі" для Росії. Для здійснення цього удару ворог навіть перегнав кілька бомбардувальників з Мурманської області на авіабазу "Оленья", що демонструє значні витрати ресурсів порівняно із застосуванням тактичної авіації, зокрема фронтових бомбардувальників Су-34.

Видання нагадує, що кілька тижнів тому був опублікований сюжет із захисниками Зміїного, де чітко видно: на острові немає високовартісної військової техніки чи потужних радіолокаційних комплексів, які могли б виправдати використання ракет такого класу. Ба більше, аналітики повідомляють, що росіяни регулярно атакують острів безпілотниками "Шахед" та ракетами з літаків тактичної авіації.

За оцінками експертів, точкою удару для Х-22 могла стати не конкретна ціль, а весь острів загалом. Бо бойова частина ракети важить 960 кг, а розміри острова складають близько 600 на 600 метрів. Таким чином, Зміїний і його захисники стали реальною проблемою для російського командування, через яку вони готові залучати дальні бомбардувальники, попри значні втрати цієї техніки після операції "Павутина".

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 9 березня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по території України. Загалом окупанти запустили 137 ударних безпілотників типу "Шахед" із різних напрямків. Українські сили протиповітряної оборони змогли знищити або подавити 122 з них, однак Дніпро пережив одну з найтривожніших ночей останнього часу. Унаслідок атаки поранення отримали десятеро людей, серед постраждалих — 12-річний хлопчик. У місті пошкоджено десятки будівель, а вибухова хвиля вибила понад тисячу вікон.