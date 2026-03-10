"Кость в горле для врага": РФ жестко атаковала важный остров опасным оружием

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили нетипичную атаку на остров Змеиный, применив высокоскоростные ракеты Х-22. Информацию об этом ударе обнародовал военный портал Defense Express, отметив, что атака произошла вчера, 9 марта, около 12:50.

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, целевым объектом стал именно Змеиный — остров, который после успешной операции украинских военных летом 2022 года был не только уволен, но и превратился в настоящую ловушку для российских сил. Здесь противник понес значительные потери: вертолеты, катера, средства ПВО, радиолокационные станции и личный состав понесли серьезные повреждения и уничтожение.

Defense Express подчеркивает, что применение именно ракет Х-22 из Ту-22М3 для поражения острова, на котором практически отсутствуют значительные цели, свидетельствует о том, насколько Змеиный стал "костью в горле" для России. Для этого удар враг даже перегнал несколько бомбардировщиков из Мурманской области на авиабазу "Оленья", что демонстрирует значительные затраты ресурсов по сравнению с применением тактической авиации, в том числе фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Издание напоминает, что несколько недель назад был опубликован сюжет с защитниками Змеиного, где ясно видно: на острове нет высокоценной военной техники или мощных радиолокационных комплексов, которые могли бы оправдать использование ракет такого класса. Более того, аналитики сообщают, что россияне регулярно атакуют остров беспилотниками "Шахед" и ракетами из самолетов тактической авиации.

По оценкам экспертов, точкой удара для Х-22 могла стать не конкретная цель, а весь остров в целом. Боевая часть ракеты весит 960 кг, а размеры острова составляют около 600 на 600 метров. Таким образом, Змеиный и его защитники стали реальной проблемой для российского командования, по которой они готовы привлекать дальние бомбардировщики, несмотря на значительные потери этой техники после операции "Паутина".

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 9 марта Россия совершила очередную массированную атаку дронами по территории Украины. Всего оккупанты запустили 137 ударных беспилотников типа "Шахед" по разным направлениям. Украинские силы противовоздушной обороны смогли уничтожить или подавить 122 из них, однако Днепр пережил одну из самых тревожных ночей последнего времени. В результате атаки ранения получили десять человек, среди пострадавших — 12-летний мальчик. В городе повреждены десятки построек, а взрывная волна выбила более тысячи окон.