Кирило Буданов: «Вільний продаж зброї в умовах гарячої війни неможливий»

Український оборонно-промисловий комплекс досяг рівня світового бренду, проте для закріплення на глобальних ринках необхідно використати нинішнє "вікно можливостей". Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час виступу на Defense Tech Export Forum.

Очільник ОП чітко наголосив, що попри успіхи розробок, безконтрольний експорт зброї під час активних бойових дій є неприпустимим. За його словами, таку політику не підтримають ані військові на фронті, ані міжнародні партнери, які надають Україні допомогу. На продаж можуть іти лише надлишкові або специфічні категорії техніки.

"Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є в достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується в нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки", — підкреслив Кирило Буданов. Як приклад він навів ранні моделі FPV-дронів та певні типи далекобійних безпілотників.

Окремий акцент керівник Офісу Президента зробив на захисті інтелектуальної власності. Він застеріг від створення сумнівних схем через "дочірні компанії", які можуть призвести до витоку технологій до рук ворога.

На думку Буданова, ключем до збереження лідерства України у сфері безпілотних систем є технологічний прогрес. Він закликав вітчизняних виробників фокусуватися на інтеграції штучного інтелекту та створенні власних систем управління.

"Впровадження ШІ та розробка власних систем управління – це єдиний шлях зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій", — резюмував очільник ОП.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про серйозні внутрішні протиріччя в Офісі Президента. За його даними, між Володимиром Зеленським та нинішнім очільником ОП Кирилом Будановим (який очолив відомство на початку 2026 року) спостерігається криза довіри, яка призвела до фактичного саботажу роботи керівника Офісу його заступниками.