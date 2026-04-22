Кирилл Буданов: «Свободная продажа оружия в условиях горячей войны невозможна»

Украинский оборонно-промышленный комплекс достиг уровня мирового бренда, однако для закрепления на глобальных рынках необходимо использовать нынешнее окно возможностей. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, выступая на Defense Tech Export Forum.

Кирилл Буданов

Глава ОП четко подчеркнул, что, несмотря на успехи разработок, бесконтрольный экспорт оружия во время активных боевых действий недопустим. По его словам, такую политику не поддержат ни военные на фронте, ни международные партнеры, оказывающие Украине помощь. На продажу могут уходить только избыточные или специфические категории техники.

"Считаю, что свободно продавать можно только то, что есть в достаточном избытке, например морские дроны. Также можем экспортировать оружие, уже почти не применяемое в нашей войне, но вполне востребованное в странах Азии или Африки", — подчеркнул Кирилл Буданов. В качестве примера он привел ранние модели FPV-дронов и определенные типы дальнобойных беспилотников.

Отдельный акцент руководитель Офиса Президента сделал на защите интеллектуальной собственности. Он предостерег от создания сомнительных схем из-за "дочерних компаний", которые могут привести к утечке технологий в руки врага.

По мнению Буданова, ключом к сохранению лидерства Украины в сфере беспилотных систем есть технологический прогресс. Он призвал отечественных производителей фокусироваться на интеграции искусственного интеллекта и создании собственных систем управления.

"Внедрение ИИ и разработка собственных систем управления — это единственный путь сохранить статус законодателей в сфере беспилотных технологий", — резюмировал глава ОП.

