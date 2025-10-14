Кінець путінської Росії: назвали п'ять реальних сценаріїв розколу всередині країни

У Росії не відбудеться класичного розпаду, натомість країна вступить у процес поступового віддалення окремих регіонів від Москви, яка втрачає статус єдиного центру впливу та символу путінської держави.Про це написав на своїй сторінці у соцмережі відомий український політолог і соціолог Віктор Небоженко.

Розкол в Росії (фото з відкритих джерел)

На думку експерта, під час історичних криз і воєн головний центр Росії, попри свою силу, не здатен впоратися ані з зовнішніми викликами, ані з внутрішніми проблемами. У такі моменти території країни інстинктивно починають віддалятися від політичного центру — Москви.

Віктор Небоженко нагадав, що Петро I колись зміг подолати подібну кризу, перенісши столицю з Москви до Санкт-Петербурга.

Однак Микола II під час Першої світової війни лише змінив назву столиці на Петроград, що, за словами політолога, стало фатальною помилкою і прискорило розпад Російської імперії.

Після приходу до влади більшовики повернули столицю до Москви, яка відтоді пильно стежила, щоб жодне інше місто СРСР не стало її конкурентом. Перемога у Другій світовій війні остаточно закріпила за Москвою статус міста "самодержавства та величі" й визначила її як доленосний центр Росії.

За словами Небоженка, ситуація кардинально змінилася після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Кремль сподівався швидко повернути Україну під свій контроль як "перлину СРСР", але натомість зіткнувся з потужним опором. Ба більше, Україна переносить бойові дії на територію Росії, через що тягар війни розподіляється нерівномірно між її регіонами.

"Одним регіонам доводиться витримувати значний військовий тиск ЗСУ, а інші зовсім не відчувають війни, продовжують насолоджуватися життям і навіть заробляють на ній", — зазначає політолог.

Небоженко вважає, що з погіршенням ситуації на фронті для Володимира Путіна в самій Росії почали проявлятися приховані, але реальні кордони між її регіонами. Це стає помітним за кількома ознаками:

ставленням до "СВО" (війни проти України);

міжнародною ізоляцією путінської Росії;

погіршенням економічного становища;

зростанням недовіри до Москви, яка виявилася нездатною подолати кризу.

Політолог виділяє п’ять умовних "Росій", що нині існують у межах держави.

Московська Росія — це мегаполіс із 17 мільйонами мешканців, який зосередив у своїх руках владу та ресурси країни. Москва не відчуває тиску війни й живе так, ніби у світі нічого не сталося.

Провінційна Росія, включно з великими етнічними територіями, поки що не відчула серйозних наслідків війни.

Кавказ — регіон, який давно не підкоряється Москві та виступає джерелом агресивної міграції до столиці. На думку Небоженка, Кавказ лише чекає загострення ситуації в Москві, щоб заявити про свої інтереси.

Європейська частина Росії вже втягнута у війну, але зрозуміла, що принцип солідарності в країні не працює. Москва та інші регіони не поспішають допомагати тим, хто потерпає від ударів. "Тому нам вигідно, щоб саме європейська частина Росії першою відчула себе покинутою Центром", — вважає експерт.

Далекий Схід і Сибір упевнені, що війна не дійде до них. Частина мешканців цих регіонів, за словами політолога, потай сподівається не на підтримку Москви, а на прихильність і захист Китаю, який активно впливає на ці території.

Поєднання негативних факторів і нездатність Москви керувати кризою створюють передумови для подальшого віддалення цих п’яти "Росій" від центральної влади.

