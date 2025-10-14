Конец путинской России: назвали пять реальных сценариев раскола внутри страны

В России не произойдет классического распада, а страна вступит в процесс постепенного удаления отдельных регионов от Москвы, которая теряет статус единого центра влияния и символа путинского государства. Об этом написал на своей странице в соцсети известный украинский политолог и социолог Виктор Небоженко.

Раскол в России (фото из открытых источников)

По мнению эксперта, во время исторических кризисов и войн главный центр России, несмотря на свою силу, не способен справиться ни с внешними вызовами, ни с внутренними проблемами. В такие моменты территории инстинктивно начинают удаляться от политического центра — Москвы.

Виктор Небоженко напомнил, что Петр I когда-то смог преодолеть подобный кризис, перенеся столицу из Москвы в Санкт-Петербург.

Однако Николай II во время Первой мировой войны лишь сменил название столицы на Петроград, что, по словам политолога, стало роковой ошибкой и ускорило распад Российской империи.

После прихода к власти большевики вернули столицу в Москву, которая с тех пор внимательно следила, чтобы ни один другой город СССР не стал ее конкурентом. Победа во Второй мировой войне окончательно закрепила за Москвой статус города самодержавия и величия и определила ее как судьбоносный центр России.

По словам Небоженко, ситуация кардинально изменилась после начала полномасштабного вторжения в Украину. Кремль надеялся быстро вернуть Украину под свой контроль как "жемчужину СССР", но столкнулся с мощным сопротивлением. Более того, Украина переносит боевые действия на территорию России, из-за чего бремя войны распределяется неравномерно между ее регионами.

"Одним регионам приходится выдерживать значительное военное давление ВСУ, а другие совсем не чувствуют войны, продолжают наслаждаться жизнью и даже зарабатывают на ней", – отмечает политолог.

Небоженко считает, что с ухудшением ситуации на фронте для Владимира Путина в самой России стали проявляться скрытые, но реальные границы между ее регионами. Это становится заметным по нескольким признакам:

отношением к "СВО" (войны против Украины);

международной изоляцией путинской России;

ухудшением экономического положения;

ростом недоверия к Москве, оказавшейся неспособной преодолеть кризис.

Политолог выделяет пять условных "Россий", ныне существующих в пределах государства.

Московская Россия – это мегаполис с 17 миллионами жителей, который сосредоточил в своих руках власть и ресурсы страны. Москва не чувствует давления войны и живет так, будто в мире ничего не произошло.

Провинциальная Россия, включая большие этнические территории, пока не ощутила серьезных последствий войны.

Кавказ — регион, давно не подчиняющийся Москве и выступающий источником агрессивной миграции в столицу. По мнению Небоженко, Кавказ лишь ждет обострения ситуации в Москве, чтобы заявить о своих интересах.

Европейская часть России уже вовлечена в войну, но поняла, что принцип солидарности в стране не работает. Москва и другие регионы не спешат помогать тем, кто страдает ударами. "Поэтому нам выгодно, чтобы именно европейская часть России первой почувствовала себя заброшенной Центром", — считает эксперт.

Дальний Восток и Сибирь уверены, что война не дойдет до них. Часть жителей этих регионов, по словам политолога, тайно надеется не на поддержку Москвы, а на благосклонность и защиту Китая, активно влияющего на эти территории.

Сочетание негативных факторов и неспособность Москвы управлять кризисом создают предпосылки для дальнейшего удаления этих пяти "Россий" от центральной власти.

