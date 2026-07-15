Кінець літа стане страшним для України: експерт насторожив заявою про несподіваний удар Путіна

Російська армія ще не розпочала повномасштабний літній наступ, а лише накопичує сили для масштабніших бойових дій. Таку оцінку озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі YouTube-каналу "Сейчас".

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За словами експерта, нинішні дії окупантів є лише підготовчим етапом. Основні резерви РФ ще не введені в бій, а російське командування продовжує формувати ударні угруповання. Саме тому заяви про нібито провал літньої кампанії Росії він вважає передчасними.

"Літня військова кампанія росіян ще не почалася. Вона стартує тоді, коли вони почнуть вводити свої основні стратегічні резерви", – наголосив Світан.

На думку експерта, російські війська можуть перейти до активніших наступальних дій наприкінці літа або вже восени. Він пояснив, що окупанти розраховують використати погодні умови – туман, низьку хмарність і опади, які ускладнюють роботу української авіації та далекобійних засобів ураження.

Світан зазначив, що зараз Росія використовує сили, які вже перебувають безпосередньо на лінії фронту, тоді як оперативно-тактичні резерви поступово підтягуються до визначених напрямків. За його словами, головні зусилля противник може зосередити на трьох ділянках: Покровсько-Мирноградському напрямку, районі Слов'янська і Краматорська, а також на Куп'янсько-Лиманській ділянці.

Водночас експерт звернув увагу, що Запорізький та Херсонський напрямки поки не виглядають пріоритетними для масштабного наступу. Він пояснив це тим, що українські Сили оборони ефективно контролюють логістику противника, зокрема завдяки ударам далекобійними засобами по шляхах постачання до Азовського узбережжя.

Попри це Світан закликав не недооцінювати противника. На його переконання, найближчі місяці можуть стати визначальними, адже саме тоді російське командування може спробувати реалізувати головний задум своєї наступальної кампанії.

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