Конец лета станет страшным для Украины: эксперт насторожил заявлением о неожиданном ударе Путина

Российская армия еще не начала полномасштабное летнее наступление, а лишь накапливает силы для более масштабных боевых действий. Такую оценку озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире YouTube-канала "Сейчас".

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По словам эксперта, нынешние действия окупантов являются лишь подготовительным этапом. Основные резервы РФ еще не введены в бой, а российское командование продолжает формировать ударные группировки. Именно поэтому заявления о якобы провале летней кампании России он считает преждевременными.

"Пожилая военная кампания россиян еще не началась. Она стартует тогда, когда они начнут вводить свои основные стратегические резервы", — подчеркнул Свитан.

По мнению эксперта, российские войска могут перейти к более активным наступательным действиям в конце лета или уже осенью. Он пояснил, что оккупанты рассчитывают использовать погодные условия – туман, низкую облачность и осадки, которые затрудняют работу украинской авиации и дальнобойных средств поражения.

Свитан отметил, что сейчас Россия использует силы, уже находящиеся непосредственно на линии фронта, тогда как оперативно-тактические резервы постепенно подтягиваются к определенным направлениям. По его словам, главные усилия противник может сосредоточить на трех участках: Покровско-Мирноградском направлении, районе Славянского и Краматорского, а также на Купянско-Лиманском участке.

В то же время эксперт обратил внимание, что Запорожское и Херсонское направления пока не выглядят приоритетными для масштабного наступления. Он объяснил это тем, что украинские Силы обороны эффективно контролируют логистику противника, в частности, благодаря ударам дальнобойными средствами по путям снабжения Азовского побережья.

Несмотря на это, Свитан призвал не недооценивать противника. По его убеждению, ближайшие месяцы могут оказаться определяющими, ведь именно тогда российское командование может попытаться реализовать главный замысел своей наступательной кампании.

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