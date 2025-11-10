Україна майже повністю без світла, застосовуються дуже жорсткі графіки по областях. Проте Росія цинічно наголошує, що сьогодні вночі російський удар було спрямовано по військовим цілям, а обстріли ведуться у відповідь на атаки України. Про це пишуть у ворожому Міністерстві оборони РФ.

«Кинджали» по Україні: Росія заявила, куди била сьогодні вночі

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю, в тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", а також ударними безпілотними літальними апаратами по військових аеродромах, центру радіо та радіотехнічної розвідки ЗСУ, складу реактивних снарядів до системи залпового вогню "Вільха", а також цехам збирання та місцям зберігання безпілотних літальних апаратів дальньої дії. Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені", – пишуть окупанти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через ворожі обстріли – є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію НЕК "Укренерго".

Там зазначають, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, будуть діяти і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.