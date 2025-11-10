Украина почти полностью без света, применяются жесткие графики по областям. Однако Россия цинично отмечает, что сегодня ночью российский удар был направлен по военным целям, а обстрелы ведутся в ответ на атаки Украины. Об этом пишут во враждебном Министерстве обороны РФ.

«Кинжалы» по Украине: Россия заявила, куда била сегодня ночью

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, центру радио и радиотехнических систем. залпового огня "Ольха", а также цехам уборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – пишут оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за вражеских обстрелов – очередные повреждения энергообъектов в отдельных областях. Продолжается ликвидация последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".

Там отмечают, что из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме – сегодня применяются меры ограничения потребления. До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также в регионах, где применяются повременные обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.